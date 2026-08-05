Започна обновяването на 8-етажна жилищна сграда в Стара Загора

Община Стара Загора стартира изпълнението на проект за енергийно обновяване на многофамилната жилищна сграда на ул. „Георги Апостолов“ № 16 и 17. Чрез прилагането на комплексни мерки за енергийна ефективност ще бъдат подобрени характеристиките на сградата, ще се намалят разходите за енергия и ще се повиши комфортът на домакинствата. Проектът се реализира по Договор № BG16FFPR003-4.001-00209-C01 „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул. „Георги Апостолов“ № 16 и 17, включително за намаляване на енергийната бедност в град Стара Загора“.

Общата стойност на проекта е 1 065 699.12 евро, от които всички са безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение е от 21 май 2025 г. до 21 май 2027 г.

Сградата е въведена в експлоатация през 1981 г. и се състои от два входа с по 8 етажа. Тя е изградена по индустриална строителна система и е с монолитна конструкция.

„След изпълнението на предвидените мерки сградата ще премине от настоящия клас на енергопотребление „D“ към клас „B“. Това ще допринесе за значително подобряване на енергийната ефективност, по-добър комфорт за живеещите и по-ниски разходи за домакинствата“, обясни на място Делян Иванов, директор на Дирекция „Правни дейности, обществен ред и административно обслужване“ в Община Стара Загора.

Той допълни, че Община Стара Загора ще следи за качественото изпълнение на дейностите и за добрата координация между всички участници в процеса, така че проектът да бъде реализиран в срок и с максимална полза за живеещите.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата, които включват топлинно изолиране на външните стени с EPS с дебелина 15 см, топлинно изолиране на покрива по таванската плоча в подпокривното пространство на сградата с каменна вата с дебелина 20 см, подмяна на прозорци и врати с нова петкамерна PVC дограма с троен стъклопакет.

Изпълнител на строително-монтажните работи е "СТРОЙГРУП 77" ЕООД, а строителният надзор ще бъде осъществяван от „ЕКИП-МГ“ ООД.

На откриването на строителната площадка присъстваха представители на фирмата изпълнител, домоуправителите, заинтересованите страни по проекта и представители на Община Стара Загора. Участниците изразиха готовност за добра координация и активно взаимодействие по време на реализацията на проекта.