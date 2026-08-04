Цветелина Пенкова откри информационен център в Стара Загора: Гласът на региона ще се чува в Европа

На събитието присъстваха председателя на БСП – Крум Зарков, представители на синдикатите, енергийния сектор и местната власт, обединени от общата кауза областта да запази водещата си роля в българската и европейската енергетика

„Работата в Европейския парламент не трябва да остава само в Брюксел и Страсбург. Тя трябва да бъде близо до хората и регионите, до индустрията, местните институции, синдикалните организации и всички, които ежедневно усещат последиците от решенията, които се вземат на европейско ниво.“ Това заяви евродепутатът от БСП и от Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Цветелина Пенкова на откриването на нейния Информационен център в Стара Загора.

Тя припомни, че това се случва в изпълнение на ангажимент, който е поела пред местната общност през 2024 г. и той не е случаен. „Голяма част от дейността, с която съм ангажирана вече седем години в Европейския парламент е енергетиката и енергийните политики на Съюза. Именно затова днес поставяме началото на информационен център, който да гарантира, че гласът на Стара Загора и региона, на всички хора, ангажирани в енергийния сектор, ще бъде чут и ще бъде част от активния дебат в и решенията в Брюксел. Защото решенията за бъдещето на Стара Загора не могат да бъдат вземани без Стара Загора.“, посочи Пенкова.

Като заместник-председател на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в Европейския парламент и президент на Европейския енергиен форум, Пенкова се ангажира комплексът „Марица-изток“ да бъде в центъра на бъдещите разговори с институциите, индустрията и гражданското общество. „Нашата цел е Стара Загора да остане енергийното сърце на България, но с повече технологии, инвестиции и перспективи за хората, които живеят тук“, уточни Цветелина Пенкова.

Председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков подчерта необходимостта от този офис за Стара Загора и региона: „Докато всеки пита кой клуб БСП ще затвори, БСП отваря. Чрез този офис и нашите представители в европейските институции и в местната власт, ние ще бъдем тук, до синдикатите, до работниците, до старозагорци и до всички българи в предстоящите трудни времена. Вместо да сочим Брюксел с пръст, предлагаме друг подход – на търсене на решения и на тяхното прилагане. Времето за мрънкане свърши, време е за работа.“

Председателят на Областния съвет на БСП в Стара Загора Галина Господинова подчерта, че старозагорци имат нужда от сигурност и спазени обещания. „Убедена съм, че ще изградите устойчив и изпълнен със съдържание мост между европейските институции и Стара Загора, така че да запазим Маришкия басейн и индустриализацията на областта“, обърна се тя към Цветелина Пенкова.

„Днес откриваме място, в което Европа посреща Стара Загора и Стара Загора стига до Европа. Убедена съм, че със съвместна работа ще успеем да направим така, че европейските политики да достигат по-бързо и разбираемо до нашите съграждани и обратно – нашите проблеми и предложения ще бъдат чути в Европейския съюз“, каза общинският председател на БСП-Стара Загора Велина Атанасова.

Деян Дяков, заместник-председател на Националната федерация на енергетиците към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), изрази надежда, че в лицето на Цветелина Пенкова Стара Загора ще получи подкрепа в усилията си за осъществяване на плавен и справедлив преход. „Нашият глас трябва да бъде чут в Европа, така че да няма социално напрежение и да не оставим нито един работник без работа и без достойно заплащане на труда“, посочи той.

Председателят на КНСБ в „ТЕЦ Марица-изток-2“ Наско Митев призова да се направи всичко възможно да се запази дейността на държавната топлоцентрала и да се предотврати срив в системата. „За над 30 хиляди души от региона това не е просто работа, а поминък“, подчерта той.

Заместник-кметът на община Раднево - Красимир Куртев акцентира върху необходимостта местната власт да участва пряко в европейските решения, които непосредствено засягат живота на нейните жители. „Във Ваше лице виждам искрена загриженост за съдбата на хилядите енергетици и миньори. Убеден съм, че ще продължите да работите за по-добра енергийна система, в която комплексът „Марица-изток“ ще има своето достойно място“, обърна се той към евродепутата.

Информационният център на Цветелина Пенкова в Стара Загора бе открит в присъствието на представители на националното, областното и общинското ръководство на БСП, на местната власт, синдикалните организации, енергийната индустрия и граждани от областта. Пенкова обеща това да бъде пространство за двустранен и постоянен диалог между европейските институции и региона, в което проблемите на хората ще бъдат чувани, а решенията – търсени съвместно.

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