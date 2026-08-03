Безплатни тематични турове разкриват непознатите тайни на Стара Загора

Тази събота и неделя 8 и 9 август, от 10.00 ч., жителите и гостите на Стара Загора ще имат възможност да се включат в два безплатни тематични тура от инициативата „Неразказани истории по правите улици“, организирана от Туристическия информационен център. Двата маршрута ще предложат различен поглед към града, като ще разкрият интересни факти, емблематични места и истории, останали извън познатите туристически разкази.

В събота, 8 август, ще се проведе „Поетична разходка по улиците на Стара Загора“. Началото е в 10.00 ч. от Туристическия информационен център на бул. „Руски“ №27. Участниците ще проследят литературните следи, оставени в града, и ще научат повече за личности и места, свързани с неговото културно наследство.

В неделя, 9 август, от 10.00 ч., ще се състои турът „Парковете разказват своите истории“. Сборният пункт е фонтанът в Станционната градина, откъдето ще започне разходка, посветена на историята на едни от най-красивите зелени пространства в Стара Загора и на събитията, оставили своя отпечатък в тях.

И двата тура са с продължителност около час - час и половина, а участието е безплатно. Необходимо е предварително записване, което може да бъде направено на място в Туристическия информационен център, на бул. „Руски“ №27, на телефон 042/627 098, както и чрез електронните форми за регистрация.