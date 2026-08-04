Програма "Заетост без бариери" беше представена в Стара Загора

„Кадровото обезпечаване и липсата на достатъчно специалисти в малките населени места са сериозно предизвикателство. Основните затруднения са липсата на административни кадри, недостигът на медицински лица и застаряващото население. Но с днешна дата особено крещящ се оказва и проблемът с нискоквалифицираните кадри и подкрепата на хора в неравностойно положение.“ Така формулира мотива си секретарят на община Стара Загора Николай Диков да покани екип на Дирекция „Бюро по труда“. Днес на срещата присъства директорът Георги Гьоков и част от неговия екип, за да представят чаканата повече от една година програма.

С положителна нагласа Георги Гьоков накратко очерта основните й параметри като отчете, че това е Програмата, която замени старата за временна заетост, но вече финансирана с европейски средства.

Старт за младежи на възраст до 29 години

„Заетост без бариери“ на Агенция по заетостта стартира прием на заявления на 22 юли 2026 г. Проектът осигурява субсидирана работа, психологическо подпомагане и ментори за хора безработни и такива в неравностойно положение.

Г-н Гьоков обърна внимание на кратките срокове за кандидатстване и очерта основните групи, които могат да се възползват от проекта, както и продължителността на договорите:

• Хора с трайни увреждания: До 24 месеца заетост

• Лица над 55 години: До 24 месеца (или до пенсия)

• Лица в неравностойно положение: До 12 месеца

• Превенция при бедствия: До 6 месеца за дейности срещу климатични промени

Програмата е насочена към администрации, но и към частни фирми. Затова правилото „първи подал – първи получил“ важи с пълна сила в процеса по кандидатстване.

Подаването на документи става в местните Бюра по труда или системата за сигурно електронно връчване.

Програмата не е само за по-ниско квалифицирани кадри, но и за хора с трайни увреждания. В зависимост от образованието и квалификацията, заплащането е различно. Изключително важно условие е желаещите да работят на пълен работен ден в този проект е да не са работили на трудов договор три месеца преди подаването на заявката.

Няма специално изискване кандидатите да са регистрирани предварително в Бюрото по труда.

По програмата има предвидени и транспортни разходи, което прави процеса, особено за селата, по- лесен. Именно кметовете и кметските наместници от община Стара Загора днес получиха много подробна информация за „Заетост без бариери“.

В заключение началникът на отдел „Човешки ресурси“ в община Стара Загора Митра Христова обобщи: „Проектът „Заетост без бариери“ осигурява финансова подкрепа за администрации и работодатели, които наемат хора с увреждания и лица в неравностойно положение за период до две години. Наетите служители получават сигурно работно място, професионален ментор и психологическа помощ, което улеснява трайната им интеграция на пазара на труда. Това помага за намаляване на безработицата и активиране на уязвимите групи в обществото.“

Срокът за подаване на документи изтича в края на тази седмица.