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Ясен е финлът на Уимбълдън! Синер не остави шанс на Джокович, а приказката на палача на Гришо приключи

10 юли 2026, 20:55 часа 298 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ясен е финлът на Уимбълдън! Синер не остави шанс на Джокович, а приказката на палача на Гришо приключи

Големият финал при мъжете на тазгодишното издание на Уимбълдън е ясен! Световният №1 Яник Синер ще се изправи срещу първата германска ракета Александър Зверев в мача за титлата на "свещената трева". Двамата стигнаха до този етап след отлични победи съответно над Новак Джокович и Артър Фери. Двамата тенисисти ще премерят сили един срещу друг в неделя, 12 юли, от 18:00 часа българско време.

Александър Зверев не остави шанс на палача на Григор Димитров и е на финал

В първия 1/2-финал на "свещената трева" Александър Зверев се изправи срещу последния представител на домакините Артър Фери. Британецът направи истински фурор пред родна публика, като по пътя си елиминира и най-добрия български тенисист Григор Димитров. След това той се справи с италианеца Флавио Коболи, за да си осигури среща със Зверев. Германецът обаче не остави никакви шансове на своя съперник и надделя със 7:6(0), 6:2, 6:4. Това ще бъде първи финал за Саша Зверев на Уимбълдън. Само преди седмици той триумфира на Ролан Гарос за първата си титла от Големия шлем.

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Александър Зверев

Джокович не успя да пречупи Синер за място на финала

Малко по-късно на Централния корт започна мегасблъсъкът между Яник Синер и Новак Джокович. 39-годишният сърбин направи опит да се противопостави на 15 години по-младия си съперник, но в крайна сметка нямаше отговор на играта му. Първите два сета се развиха идентично, като двамата си размениха по няколко сервис-гейма, но световният №1 стигна до пробив. В третата част Синер проби още в първия гейм и на практика просто затвори мача с 6:4, 6:4, 6:4. Така, възползвайки се отлично от възможностите си в мача, италианецът ще защитава короната си срещу Зверев.

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Новак Джокович Уимбълдън Александър Зверев Яник Синер
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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