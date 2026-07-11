В атака на клея: Григор Димитров научи схемата по пътя към трофея в Бостад

Григор Димитров научи първия си съперник за турнира на клей в шведския град Бостад. Жребият отреди българина да стартира участието си срещу чешкия тенисист Далибор Свърчина. Двамата никога досега не са се изправяли един срещу друг в официален мач. Най-доброто класиране в кариерата на чеха е №86, достигнато в края на миналия сезон. Първата българска ракета ще се включи в турнира с покана от организаторите.

Първата ни ракета влиза в турнира със специална покана и с амбиция да подобри предишните си два полуфинала на шведска земя

При успех в първия кръг българинът ще се изправи срещу победителя от двубоя между поставения под №5 Нуно Боржеш от Португалия и французина Мойс Куаме. Димитров има добри спомени от турнира в Бостад, където е участвал три пъти. Най-силните му представяния датират от 2012 и 2013 година, когато достигна до полуфиналите.

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При първото си участие отстъпи пред испанеца Давид Ферер, а година по-късно беше спрян от друг представител на Испания Фернандо Вердаско. Сега българинът ще се опита да запише успешно завръщане в шведската надпревара и да направи силен старт на клей преди следващите предизвикателства от сезона.

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