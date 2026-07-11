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Яник Синер направи нещо срещу Джокович, което само Федерер и Надал са постигали в историята

11 юли 2026, 15:32 часа 208 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Яник Синер направи нещо срещу Джокович, което само Федерер и Надал са постигали в историята

С победата си над Новак Джокович на Уимбълдън световният №1 в тениса Яник Синер повтори постижение на великите Роджър Федерер и Рафаел Надал. Италианецът се изправи срещу сръбската легенда на 1/2-финалите на "свещената трева". Той бе безгрешен и без да влага излишни сили, успя да победи с 3:0 (6:4, 6:4, 6:4). По този начин той си осигури място на финала за втора поредна година и ще защитава титлата си в Лондон срещу Александър Зверев.

Синер повтори постижение на Надал и Федерер

За Синер това бе седма победа над сърбина, който пък има пет триумфа в преките им двубои. Този успех означава, че италианецът се нареди до Федерер и Надал, като единствените играчи, побеждавали Джокович три пъти в три сета на турнир от Големия шлем. Световният №1 направи това на миналото издание на Уимбълдън, когато спря Ноле с 6:3, 6:3, 6:4 на 1/2-финала, както и в същия етап от Ролан Гарос 2025 с 6:4, 7:5, 7:6(3). Иначе последната среща помежду им бе на Откритото първенство на Австралия в началото на годината, но там сърбинът триумфира, за да се класира на финал.

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Яник Синер

Представянето на Синер срещу Джокович загатна, че Зверев ще има много трудна задача на финала. Германецът стигна до този етап, след като победи палача на Григор Димитров и сензация на турнира - Артър Фери. Зверев влиза в мача вдъхновен от триумфа си на Ролан Гарос преди няколко седмици, където завоюва дългоочакваната си първа титла от Големия шлем. Ако иска да добави и корона на Уимбълдън към витрината си, той ще трябва да покаже най-доброто си лице на корта и да се надява Синер да няма ден.

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Новак Джокович Яник Синер
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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