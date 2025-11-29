Григор Димитров се нареди до Джокович, Синер и Алкарас по ключов показател за 2025 г.

Яник Синер може и да не е завършил годината като №1 в класацията на АТП, но това не му попречи да добави още едно значимо постижение към вече успешния си сезон. През изминалите месеци 24-годишният италианец стана първият тенисист в историята на АТП (откакто се води статистика от 1991 г.) с най-висок процент спечелени точки на сервис и ретур в рамките на един сезон. Доминацията на Синер и в двете области му помогна да спечели шест титли, включително успешна защита на короната си на Финалите на АТП на родна земя в Торино.

Синер над всички на сервис и ретур през 2025 година

В 64 мача през 2025 г. Синер спечели 713 от 775 точки на сервис, което се равнява на 92%. Втори е Тейлър Фриц с 89%, следван от Джовани Мпечи Перикар с 88. Преднината на Синер в света пред доказани тенисисти със силен начален удар като Фриц, Перикар, Райли Опелка и дори Новак Джокович подчертава колко далеч е стигнал сервисът му и колко важен е бил за неговото изкачване.

Тази силна платформа се отрази директно на играта на Синер при връщане на топката, като той спечели 247 от 757 точки от ретур (32,63%) през 2025 г. Синер завърши с 0,75 процентни пункта пред най-големия си съперник Карлос Алкарас, с когото си подели четирите големи титли през 2025 г. Двамата се срещнаха и в Торино, където Синер използва ефективния си ретур на сервис, за да окаже максимален натиск. Разликата между Синер и най-близките му съперници отразява колко последователно той е упражнявал натиск в ретурните игри. В комбинация с сервис, който продължава да става все по-надежден и мощен, Синер вече притежава един от най-пълните статистически профили в съвременния тенис и основа, която го прави сериозна заплаха за 2026 г.

Григор Димитров се нареди в Топ 25

Според данните на АТП само Синер, Алкарас и Новак Джокович попадат в Топ 10, както по качеството си на сервис, така и на ретур. Още шестима играчи попадат в Топ 25 на всеки един от двата компонента. Сред тях е и първата българска ракета Григор Димитров. Родният тенисист се нарежда точно пред Лоренцо Музети на 8-а позиция в класирането, а пред него са още Каспър Рууд, Александър Зверев, Джак Дрейпър и Алекс Де Минор.

