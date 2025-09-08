Доминация! Алкарас детронира Синер на US Open и е новият №1 в тениса (ВИДЕО)

Световният номер 2 в тениса Карлос Алкарас отказа водача в световната ранглиста Яник Синер на финала на Откритото първенство на САЩ, побеждавайки го с 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 за малко над 2 часа и 40 минути игра. Испанецът категорично надигра най-големия си съперник, с изключение на втория сет, когато Синер намери частичен отговор на играта на Алкарас. Така Алкарас спечели втората си титла от Големия шлем за годината. А от началото на новата седмица Карлос Алкарас ще изпревари Синер в световната ранглиста и ще бъде новият номер 1 в класацията на ATP.

Карлос Алкарас победи Яник Синер и спечели Откритото първенство на САЩ

Алкарас започна срещата с пробив, като след това показа много добър начален удар, а с това вървяха и останалите елементи от играта му. Още в първия сет и двамата тенисисти показаха, че няма да играят скучен и предпазлив тенис, а многобройните фенове на трибуните видяха невероятни удари. Един от тях бе невероятно воле на Алкарас, като успя да хване топката в последния момент и да я запрати елегантно над мрежата за красив уинър.

CARLOS ALCARAZ HITS THE VOLLEY OF THE TOURNAMENT AGAINST JANNIK SINNER AT THE US OPEN.



So smooth with it. 🧈



🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯



pic.twitter.com/VNABagSpbS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 7, 2025

Алкарас взе първата част с 6-2, но Синер веднага му отвърна във втория сет. Италианецът направи пробив на нула в четвъртия гейм - най-слабият гейм за Карлос в целия мач, който се оказа и единственият пробив за Синер в целия финал. Накрая Яник спечели частта с 6-3. В третия сет Алкарас отново напипа правилния ритъм и успя да направи два пробива, за да спечели с категоричното 6-1, правейки и великолепен удар над глава от основната линия.

One of the greatest baseline overheads you'll see, courtesy of Carlos Alcaraz. pic.twitter.com/JTh2A9GCOL — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

На старта на четвъртия сет Синер едва оцеля при подаването си в маратонски гейм. Алкарас обаче продължи да го притиска и в крайна сметка успя да го пробие в петия гейм. Така испанецът довърши започнатото и спечели US Open за втори път в кариерата си след триумфа през 2022-ра, а Синер пак претърпя загуба от испанеца на финал в Големия шлем след поражението на Ролан Гарос 2025.

Още спортни новини четете в Actualno.com!

Jannik Sinner hits one of the VOLLEYS OF HIS LIFE against Carlos Alcaraz at the U.S. Open.



The fact that Carlos even got there was nuts.



Another fantastic volley from Jannik.



This. Is. Tennis. 🤯🤯🤯🤯



pic.twitter.com/SVovPo9TYU — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 7, 2025