Доминация! Алкарас детронира Синер на US Open и е новият №1 в тениса (ВИДЕО)

Световният номер 2 в тениса Карлос Алкарас отказа водача в световната ранглиста Яник Синер на финала на Откритото първенство на САЩ, побеждавайки го с 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 за малко над 2 часа и 40 минути игра. Испанецът категорично надигра най-големия си съперник, с изключение на втория сет, когато Синер намери частичен отговор на играта на Алкарас. Така Алкарас спечели втората си титла от Големия шлем за годината. А от началото на новата седмица Карлос Алкарас ще изпревари Синер в световната ранглиста и ще бъде новият номер 1 в класацията на ATP.
Алкарас започна срещата с пробив, като след това показа много добър начален удар, а с това вървяха и останалите елементи от играта му. Още в първия сет и двамата тенисисти показаха, че няма да играят скучен и предпазлив тенис, а многобройните фенове на трибуните видяха невероятни удари. Един от тях бе невероятно воле на Алкарас, като успя да хване топката в последния момент и да я запрати елегантно над мрежата за красив уинър.
Алкарас взе първата част с 6-2, но Синер веднага му отвърна във втория сет. Италианецът направи пробив на нула в четвъртия гейм - най-слабият гейм за Карлос в целия мач, който се оказа и единственият пробив за Синер в целия финал. Накрая Яник спечели частта с 6-3. В третия сет Алкарас отново напипа правилния ритъм и успя да направи два пробива, за да спечели с категоричното 6-1, правейки и великолепен удар над глава от основната линия.
На старта на четвъртия сет Синер едва оцеля при подаването си в маратонски гейм. Алкарас обаче продължи да го притиска и в крайна сметка успя да го пробие в петия гейм. Така испанецът довърши започнатото и спечели US Open за втори път в кариерата си след триумфа през 2022-ра, а Синер пак претърпя загуба от испанеца на финал в Големия шлем след поражението на Ролан Гарос 2025.
