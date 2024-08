Дори с покъртително слаба игра: Джокович пак тръгна с комфортна победа на US Open (ВИДЕО)

Рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович тръгна с комфортна победа на US Open 2024, макар и да остана далеч от най-добрата си игра. Ноле надви молдовеца Раду Албот с 6-2, 6-2, 6-4 за малко над два часа игра на "Артър Аш", за да изравни постижението на Роджър Федерер от 89 победи в Ню Йорк. Рекордът е на Джими Конърс - 98 успеха.

Djokovic walking out with two gold bags for his first match since the Olympics is a flex I fully approve of pic.twitter.com/aCBlpeeAyp