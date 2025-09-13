Голяма тенис легенда: "Джокович е като амеба, която те поглъща. Сякаш иска да победи и майка ти"

Един от най-успешните тенисисти за всички времена - Андре Агаси, направи любопитно изказване по адрес на Новак Джокович. 8-кратният шампион от Големия шлем смята, че сърбинът има невероятната способност да мачка съперниците си на корта от всяка една позиция. Освен на техническите му умения, Агаси отдава тази способност на Джокера и на това, че има изключителна психическа устойчивост.

Андре Агаси със силно изказване за Джокович

"Той е като амеба, която просто те поглъща и те влачи надолу... Сякаш иска да победи и майка ти... Може да ти нанесе удар от всяка точка на корта в защитна позиция. Може да ти нанесе удар от всяка точка на корта в атакуваща позиция", заяви Андре Агаси, който има 60 титли в кариерата си. Бившият номер 1 Агаси може да се похвали както с кариерен Голям шлем, така и с кариерен Златен шлем (титли от всеки турнир от Големия шлем плюс олимпийско злато).

Всъщност именно Джокович е един от другите двама тенисисти (освен Агаси), които са печелили Златен шлем. Това се случи през 2024-та, след като сърбинът най-после извоюва олимпийската титла след победа над Карлос Алкарас на финала на клей кортовете в Париж. Към днешна дата рекордьорът по титли от Големия шлем Джокович е считан от мнозина за най-велик тенисист на всички времена, а очевидно Агаси е сред хората, които подкрепят това.

