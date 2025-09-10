Никой никога не е доминирал, както Джокович го е правил. И има доказателство за това

Новак Джокович е определян от мнозина като най-велик тенисист на всички времена. Сърбинът е рекордьор по титли от Големия шлем, а на 38 години продължава да се състезава с новата генерация, водена от Яник Синер и Карлос Алкарас. През 2025 година той достигна до полуфиналите на всеки един от турнирите от Големия шлем, а в края на годината заема престижното четвърто място в ранглистата на ATP.

Джокович държи рекорда за най-висок брой точки в ATP ранглистата

Неизбежни са сравненията между Джокович и това, което правят Алкарас и Синер в последно време. Италианецът впечатли света в последната година с невероятната си доминация, в които остана непобеден за дълъг период от време от тенисист, различен от Алкарас. Сега той бе изпреварен от Алкарас на върха в световната ранглиста, но и двамата все още не са доминирали по начина, по който го е правил Джокович.

Ноле е достигал почти 17 000 точки, Синер и Алкарас дори не са се доближавали до подобна цифра

Една от популярните фен страници на Новак Джокович в социалната мрежа X - "Danny", припомни кои са най-високия брой точки в ATP ранглистата, постигани някога от даден тенисист. И Джокович оглавява тази класация, като е достигал до невероятните 16 950 пункта. Никой друг не е минавал повече от 15 500 точки, като след сърбина се нареждат Роджър Федерер и Рафаел Надал, докато на четвърта позиция идва Анди Мъри. Страницата "Danny" пише: "Никой никога не е доминирал или играл по-добър тенис от Новак Джокович".

Ето и класацията за най-висок брой достигани точки в ATP ранглистата:

Джокович - 16 950 Федерер - 15 495 Надал - 15 390 Мъри - 12 685 Синер - 12 030 Алкарас - 11 540

