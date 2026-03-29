Голяма титла и 180 места нагоре: Иван Иванов покорява нови върхове

Националът на България за Купа „Дейвис“ Иван Иванов продължава силния си сезон. 17-годишният талант триумфира с титлата на сингъл на турнира по тенис на клей в Тарагона, Испания с награден фонд 30 хиляди долара. Лидерът в световната ранглиста при юношите не остави шанс на представителя на домакините Алекс Марти Пухолрас, побеждавайки го с 6:3, 6:2 за 90 минути игра.

Иван Иванов взе втора титла при мъжете

Иванов започна силно на финала, повеждайки с 3:0, допусна изравняване при 3:3, но с нова поредица от три спечелени гейма взе първия сет. Българинът поведе с 5:0 във втората част, загуби два гейма, но след това без проблем затвори мача. Това е втора титла при мъжете за Иванов от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) след успеха му в Сентендре (Унгария) през миналата година.

Иванов се издига със 180 места в световната ранглиста

Още по-впечатляващо е, че това беше трети финал за младия българин от началото на сезона, след като вече игра два пъти за титлата в Академията на Рафаел Надал в Манакор. С този успех Иванов ще направи сериозен скок в световната ранглиста за мъже - от номер 780 до около 600, което е ново върхово постижение в кариерата му. Като се вземе предивд, че тази титила е най-голямата в кариерата му, спокойно можем да кажем, че Иван Иванов не спира да покорява нови върхове.

