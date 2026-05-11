Григор Димитров среща квалификант на старта на турнира в Бордо, световният №24 дебне българина във втория кръг

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне срещу квалификант на турнира на клей от сериите „Чаланджър 175“ в Бордо (Франция) с награден фонд 272272 евро. 34-годишният хасковлия ще участва с "уайлд кард" в надпреварата през тази седмица.

Гришо е в серия от пет поредни загуби

Григор Димитров се завърна във веригата „Чалънджър“ в края на април за първи път след 14-годишна пауза, като отпадна в първия кръг в Екс-ан-Прованс (Франция). Българинът е в серия от пет поредни загуби и има само два успеха в 11 изиграни мача от началото на сезона, заради което се свлече до 170-ото място в световната ранглиста.

При успех на старта в Бордо българинът ще срещне във втория кръг водача в схемата Артур Риндеркнех (Франция), който е 24-и в класацията на АТП в момента.

