Григор Димитров - Артър Фери НА ЖИВО: Британецът върна пробива в четвъртия сет

Най-добрият български тенисист Григор Димитров и британецът Артър Фери играят при резултат 2:1 сета (5:7, 6:3, 6:4) в полза на хасковлията в битка за място на 1/4-финалите на Уимбълдън. Победителят от този мач ще се изправи срещу Фалвио Коболи. Срещата се играе пред погледа на Роджър Федерер. Първата ни ракета се представи много стабилно до момента, въпреки трудностите от началото на годината. Бившият №3 записа три страхотни победи на "свещената трева" и се надява да продължи серията си и срещу Фери. Британецът, от другата страна, също направи добро впечатление в първите три кръга. Той е последният останал представител на домакините и също ще се опита да стигне възможно най-далеч. Ако нямате възможност да гледате, то може да проследите развоя на двубоя НА ЖИВО тук.

НА ЖИВО: Димитров 2:1 Фери

Гришо бе близо до това да започне и четвъртия гейм с пробив, но Фери успя да предотврати това и взе първото си подаване. Българинът отговори подобаващо и, на свой ред, спечели сервис гейма си. В следващата част хасковлията притисна своя съперник до стената и направи нов пробив на 30. В четвъртия гейм Димитров трябваше да отразява точка за пробив на Фери, но не успя и резултатът стана в сета 2:2.

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Фери излъга Гришо в края на първия сет

Димитров и Фери изчакаха срещата между Жасмин Паолини и Александра Еала да приключи, за да излязат на Централния корт. Двамата взеха първите си подавания. След това българинът взе и следващия си сервис-гейм без никакви проблеми и последва първата почивка. Григор успя да изравни 15:15 в следващата част, показвайки невероятен усет над топката, след което поведе с 30:15 при подаване на британеца. Фери обаче показа характер и изравни, а веднага след това отбеляза първия си ас и спечели гейма за 2:2. Първата българска ракета спечели още един експресен гейм на нула. Фери отново допусна точка в началото на следващата част, но последвал ас и добър подлъгващ удар върнаха равенството в геймовете - 3:3.

Григор играеше много стабилно на свой сервис, печелейки 16/16 точки до този момент, и взе още един гейм на нула. След това Фери поведе с 40:0 с нови топки, но позволи на Гришо да изравни 40:40. Последва директна точка от сервис, а непредизвикана грешка на българина върна равенството - 4:4. В деветия гейм първата ни ракета изгуби първата си точка на свое подаване, след като прати топката на сантиметри от линията. При 15:15 Фери направи ретур-мрежа, което предизвика нова грешка на Димитров. Българинът отговори с ас от централната зона, а след това се мобилизира и взе гейма си. Фери сервира за оставане в сета. Гришо допусна нова непредизвикана грешка на старта на следващия гейм, след което британецът затвори гейма на 30. Настъпиха сериозни проблеми за Димитров, който изостана с 0:40 на свой сервис и в крайна сметка допусна пробив. Българинът не успя да пречупи Фери и британецът спечели първия сет със 7:5, след като имаше два сетбола.

Гришо изравни във втория сет

Българинът започна втория сет, печелейки с 40:15 на свой сервис. Веднага след това той получи две точки за пробив. Добър сервис на Фери намали изоставането му, след което Григор не успя да пласира слайс удар в очертанията на терена. След това британецът излезе на мрежата и направи страхотно воле, за да поведе в гейма, след което и да го спечели. Димитров отново срещна затруднения при следващото си подаване. При 40:30 в негова полза той излезе на мрежата, но прати топката под нея. Българинът все пак спечели гейма, но Фери за пореден път показа класата си. Британецът взе следващото си подаване без сериозни затруднения. Двамата си размениха по още един сервис гейм - 3:3, след което Гришо показа категорична игра и проби своя съперник, за да поведе с 5:3. След това българинът бе безгрешен на свой сервис и изравни сетовете.

Мечтан старт за българина му донесе успех в третия сет

След приключване на втората част Фери се оттегли към съблекалнята за по-дълга почивка. Третият гейм започна страхотно за българина, който успя да пробие своя съперник. Гришо затвърди пробива си при последвалото си подаване и поведе с 2:0. Това не дойде по лесен начин, тъй като Фери за малко да върне пробива, след като имаше две възможности, но първата ни ракета се събра и не позволи това да се случи. Хасковлията спечели следващия си сервис гейм, след което отново притисна своя съперник. Той направи феноменални отигравания и бе на крачка от втори пробив, но Фери се събра и взе гейма, продължил близо десет минути. Гришо взе следващото си подаване на нула за 5:3 и Фери трябваше да сервира за оставане в сета. Българинът се опита да приключи третата част с още един пробив, като се стигна до равенство 30:30. След това британецът се подхлъзна лошо и позволи на Димитров да стигне до дюс. Хасковлията тръгна напред, но прати топката в мрежата, а силен форхенд в ъгъла остави Фери в сета. Българинът успя да устои на предизвикателството на британеца и направи ас, довел до сетбол. След оспорвана точка Димитров се поздрави с успех с 6:4 в третия сет.

Преди мача

Григор Димитров стартира участието си на "свещената трева" с успех над австралийския квалификант Дейн Суини. Във втория кръг от надпреварата той срещна Якуб Меншик, срещу когото нямаше победа до момента. Българинът успя да преодолее някои трудни моменти в мача и изигра страхотни втори и трети сет, за да се поздрави с крайния успех. Следващият му съперник бе Матео Беретини. Димитров започна много силно и поведе с 2:0 сета, но позволи да бъде изравнен. В решителната част той показа характер и елиминира италианеца, за да продължи напред към 1/8-финалите. Артър Фери пък победи Дамир Джумхур, Ото Виртанен и Зизу Бергс в първите си три мача.

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