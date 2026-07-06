Григор Димитров - Артър Фери по ТВ днес: Кога и къде да гледаме 1/8-финала на Уимбълдън 2026

Най-добрият български тенисист Григор Димитров продължава участието си на тазгодишното издание на Уимбълдън. Първата ни ракета ще излезе на корта в понеделник, 6 юли, за срещата си с британеца Артър Фери на 1/8-финалите на турнира от Големия шлем на трева. Димитров записа три страхотни победи до този момент от надпреварата, след като получи "уайлд кард". От другата страна, Фери също участва по специална покана на организаторите. 23-годишният тенисист се представи чудесно в предните си срещи и ще се опита да стигне възможно най-далеч в ролята си на последния останал представител на домакините.

Димитров - Фери: Дата, начален час, ТВ

Фери остави много добро впечатление в първите си срещи на "свещената трева". Той се пребори с Дамир Джумхур на старта, след което елиминира финландеца Ото Виртанен. В третия кръг от надпреварата 23-годишният британец показа, че ще се бори за победата във всеки един мач с невероятното си представяне срещу Зизу Бергс. Двамата сътвориха истинско шоу в Лондон, като Фери изоставаше с пробив в решителния пети сет, но показа характер и успя да обърне за триумф с 2:6, 7:5, 6:2, 6:7 (3), 7:6 (5) след 4 часа и 18 минути игра.

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В колко часа започва двубоят между Димитров и Фери

Димитров и Фери ще се изправят един срещу друг на корта за първи път в историята. Имайки предвид добрите им изяви до момента на турнира, борбата за победата обещава да бъде жестока. Решаващият 1/8-финален сблъсък помежду им ще се проведе в понеделник, 6 юли, и се очертава да започне не по-рано от 16:40 часа българско време.

Димитров - Фери в българския ефир

Тазгодишното издание на Уимбълдън се излъчва пряко в каналите на Eurosport 1 и Eurosport 2, както и в онлайн платоформата HBO Max. Димитров - Фери следва да бъде предаван по HBO Max. Имайки предвид залога на двубоя, се предполага, че той може да попадне и в телевизионния ефир на Eurosport 1 и Eurosport 2.

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