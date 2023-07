Григор Димитров: Аз също съм млад и талантлив, ако изключим "млад" (ВИДЕО)

На 1/8-финалите Гришо ще премери сили с поставения под номер 6 в ранглистата на ATP Холгер Руне. В предния си сблъсък датчанинът се наложи драматично с 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6 (8) над испанеца Алехандро Давидович Фокина. До момента 32-годишният Димитров не се е изправял срещу значително по-младия си колега Руне.

ОЩЕ: Григор уцели съперник право в слабините, реакцията му бе уникална (ВИДЕО)

"Той (Франсис Тиафо) е опасен тенисист. Трябваше да бъда максимално концентриран, защото той предлага много оръжия на корта - сервис, ретур. Това е една невероятна седмица. Наслаждавам се на всеки един ден тук. Удоволствие е да играя в неделя. Има много позитивни неща, които мога да извлека. Опитвам се да вървя напред, стъпка по стъпка" заяви българинът в интервюто си на корта.

"Няма някаква конкретна цел, която да съм си поставил. Ще бъда концентриран върху това, което става в моето поле. Трябва да подходя като към всеки друг двубой. Аз съм на 32 години, а Холгер е на 20. За мен лично не е важно да се фокусирам върху възрастта на противника. Много ми е приятно да играя тук, колкото по-възрастен ставам, толкова повече оценявам такива мачове. Естествено, че Руне е млад и талантлив, но аз също съм такъв, ако изключим “млад”, пошегува се накрая Гришо.

"So am I, minus the young part" 😅@GrigorDimitrov looks ahead to his fourth round opponent, Holger Rune #Wimbledon pic.twitter.com/6kdjNItnsP