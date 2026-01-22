"Григор Димитров е един от най-добрите играчи, които някога са държали тенис ракета"

Най-добрият български тенисист Григор Димитров приключи участието си на първия турнир от Големия шлем за година - Australian Open, по-рано от очакваното. Първата ни ракета напусна надпреварата още в първия кръг, след като отстъпи с 0:3 (6:4, 6:4, 6:3) на чеха Томаш Махач. Двубоят продължи час и 45 минути. Димитров, който пропусна голяма част от миналия сезон заради контузия, изпита някакви здравословни проблеми в края на срещата, което допълни обрече участието в Мелбърн.

Огромно признание за Григор Димитров след загубата на Australian Open

След края на мача Махач изрази своето огромно уважение към Димитров, поставяйки го сред най-големите имена в историята на тениса. Чехът пристигна в Мелбърн, натрупал известно самочувствие, след като спечели титлата в Аделаида, но призна, че жребият е бил неблагосклонен към него в първия кръг. За него е било чест да се изправи срещу Гришо, за когото каза изключително силни думи. След това той прояви и емпатия към своя съперник.

"Жребият бе доста сложен за мен. Григор е един от най-добрите играчи, които някога са държали тенис ракета. Да играя срещу него бе голяма чест, но, разбира се, не в първия кръг. В този смисъл, много ми помогна, че пристигнах в Мелбърн след финал и имах зад гърба си няколко мача. От самото начало се чувствах уверен и показах достатъчно стабилна игра. Търсих баланс в представянето си. Доволен съм от начина, по който удрях топката и нивото, което показах на корта. Мисля, че постепенно възвръщам формата, в която искам да бъда", каза Махач.

Тези думи имат още по-голяма тежест, имайки предвид, че голяма част от кариерата на Григор Димитров премина в конкуренцията на Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович. Така думите "един от най-добрите, държали някога ракета" в ерата на "Голямата тройка" е изключително признание за българина, което надхвърля цифрите и титлите.

Както споменахме, победата на чеха бе белязана и от здравословни проблеми на Григор в края на срещата. Освен признание за българина, Махач прояви и емпатия, коментирайки, че за него е било истинско предизвикателство да довърши мача при тези обстоятелства: "Трябва да отбележа, че в края на мача Григор имаше проблеми. Винаги е доста тежко да затвориш мач, когато съперника ти изпитва дискомфорт. Надявам се бързо да се възстанови."

