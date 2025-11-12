Григор Димитров и Ейса Гонзалес се отдадоха на заслужена почивка в Коста Рика (СНИМКИ)

Голямата звезда на българския тенис Григор Димитров и неговата половинка Ейса Гонзалес се отдадоха на заслужена почивка в Коста Рика. Гришо, който приключи с тениса за 2025 година, заведе гаджето си на ваканция в луксозния курорт Nekajui на полуостров Папагайо. Околността е защитена природна зона с много зеленина и изглед към Тихия океан, а курортът отвори врати в началото на годината, предлагайки 107 стаи и суити "с лице към океана", както и 3 луксозни "въздушни" бунгала.

Григор и Ейса на екзотична ваканция

Стилът на комплекса е съобразен с местната култура и декоративни традиции, като се забелязва декор от глина, дърво и бамбук, както и специално изработени артефакти. Курортът е разположен върху терен с тропически сух горски масив от приблизително 1 400 акра на скали над океана. Защитеният резерват в близост до курорта е с около 250 акра джунгла. В курорта има и игрище за голф с 18 дупки сред гора и морски скали.

Иначе Григор Димитров изпрати трудна година в професионален план, тъй като бе преследван от контузии. Травми го отказаха и на четирите турнира от Големия шлем, като на Australian Open и Ролан Гарос той бе измъчван от стара травма в областта на адукторите, а на Уимбълдън пък получи разкъсване на гръдния мускул, заради което се отказа срещу Яник Синер при аванс от два сета. Заради тази контузия той въобще не участва на US Open.

