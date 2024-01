Григор Димитров – Ринки Хиджиката: Кога и къде да гледаме битката за място на 1/2-финалите в Бризбън? (ОБНОВЕНА)

По този начин Димитров си осигури място на 1/4-финалите на турнира в Бризбън. Там той ще срещне представителя на домакините Ринки Хиджиката. Двамата ще излязат на корта един срещу друг утре сутрин в спор за място на 1/2-финалите на надпреварата.

Мачът между Гришо и Хиджиката ще бъде четвърти на корт №1. Програмата стартира не преди 04:30 часа българско време. Това означава, че Димитров ще играе в доста удобен час за родните почитатели като се очаква да излезе на корта не преди 08:30 часа.

Преди двубоя на Димитров, който остана втори в класацията "Спортист на годината", с Хиджиката има още три срещи – една на двойки, една при мъжете и една при жените. Мачовете от турнира в Бризбън се излъчват пряко в българския телевизионен ефир, като телевизията, която предава срещите е Мах sport 3.

На 1 януари Григор сътвори удара на 2024 година в тениса.

That's straight ridiculous...@GrigorDimitrov just might have given us the shot of the year on January 1st 🤯@BrisbaneTennis | #BrisbaneTennis pic.twitter.com/o7SJraWEZM