Хърватски исполин с над 13 хиляди аса в кариерата спря с тениса

Карлович приключва кариерата си с актив от 371 победи и 346 загуби. Той има на сметката си и осем титли от турнири от сериите АТР. Хърватският тенисист обаче така и не успя да направи нещо запомнящо се на турнир от Големия шлем. Най-доброто му представяне в Топ 4 надпреварите в тениса е четвъртфинал на Уимбълдън през 2009 година.

Dear fans and friends,



I hope this post finds you all in good spirits and with a strong backhand!



Some of you have noticed that it’s been a while since I played a tournament and still ask me on a daily basis if and when I’ll be returning to the tour. I’m sorry to disappoint,…