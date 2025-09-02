Иван Иванов и Александър Василев продължават напред на US Open без загубен сет

Двете големи млади надежди на българския тенис - Иван Иванов и Александър Василев, записаха нови победи на сингъл при юношите на Откритото първенство на САЩ. Иванов надви американеца Максуел Екстед с 6-2, 6-3, а Василев се справи с друг американец - Доминик Мозейчук, с 6-3, 6-2. Така и Иванов, и Василев продължават напред към 1/8-финалите без загубен сет, след като спечелиха в два сета и в откриващите си мачове от турнира.

Василев, който стигна полуфинал на Уимбълдън и е номер 4 в схемата на US Open, се нуждаеше от 70 минути, за да пречупи съперника си. Срещу Мозейчук Василев поведе с 3:0 гейма по пътя към успеха в първия сет. Във втората част българинът изгради аванс от 4:0 гейма и без проблеми затвори двубоя в своя полза с 6:2. На осминафиналите Василев ще се изправи срещу Ян Кумсат от Чехия.

Иван Иванов, който спечели Уимбълдън тази година, е водач в схемата на турнира. Той нямаше големи проблеми в двубоя си срещу Екстед, макар и пръв да допусна пробив в мача за 1-2. Българинът обаче веднага показа реакция и върна пробива, а после направи нови два брейка, за да спечели частта с 6-2. Във втората част Иванов набързо поведе с два пробива за 5-1, като допусна отново да бъде пробит, но в крайна сметка нямаше проблем да затвори мача при 6-3.

Сега за Иванов предстои мач срещу Максимъс Дюсо на осминафиналите, като срещата, както и тази на Василев, ще се изиграят в сряда вечер - 3 септември.