"Националният герой" Синер вбеси цяла Италия, след като отказа да играе за родината си

Италианската звезда Яник Синер разочарова тенис феновете в родината с последното си решение. В понеделник капитанът на Италия Филипо Воландри обяви, че 24-годишният тенисист няма да бъде част от отбора за финалите на Купа "Дейвис". Световният №2, който изведе Италия до най-големия отборен трофей в тениса през последните две години, заяви, че предпочита да се подготвя за следващия сезон, вместо да помага на "адзурите" да се стремят към нова титла в Болоня следващия месец.

В Италия нарочиха Синер

Решението на Яник Синер да не играе за домакина Италия във финала на Купа "Дейвис" не бе посрещнато добре в родината му, където той беше яростно защитаван по време на делото си за допинг по-рано тази година. Заглавието на първа страница във вторник в "Gazzetta dello Sport" се превежда така: "Синер, помисли отново". В съпътстващата редакционна статия в изданието Синер бе подведен под отговорност за твърдението, че вече е спечелил два пъти Купа "Дейвис", като се посочваше как през уикенда той е защитил титлата си и в демонстративния турнир "Шестимата крале" с награден фонд от 6 милиона долара за победителя.

"Значи няма да се върнете в Рияд за още 6 милиона долара? Ако спечелите още един Уимбълдън, вече няма да ходите в Лондон? Макарони, кафе... На всеки пет минути рекламирате италиански продукт. Направете го и с тениса", се пише в статията на "Gazzetta", визирайки множеството италиански марки, които Синер представлява в телевизионни и други реклами.

Шамар за целия италиански спорт

Легендата на италианския тенис Никола Пиетранджели също взе отношение по въпроса: "Това е голям шамар за италианския спортен свят. Не мога да разбера защо се прави толкова драма. Говорим за тенис, а не за война. Да играеш за родината си е най-голямата привилегия за всеки спортист... или поне беше така. Виждам как най-добрите играчи пропускат мачовете за Купа "Дейвис" заради други турнири. Парите са новата висша цел, а сърцето все по-често остава на заден план."

Това не е първият път, в който Синер е критикуван за това, че не представлява Италия. Това се случи и през 2024 година, когато не участва на Олимпийските игри в Париж. В отсъствието на най-добрия им тенисист италианският отбор ще бъде представен от Лоренцо Музети, Флавио Коболи, Матео Беретини, Симоне Болели и Андреа Вавасори.

