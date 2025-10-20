Войната в Украйна:

Световният №1 в тениса се прицели в два рекорда на Новак Джокович

Номер едно в тенис ранглистата при мъжете Карлос Алкарас е амбициран да подобри рекордите на сръбския тенисист Новак Джокович.

„Искам да счупя два от рекордите на Джокович: броя на титлите от Големия шлем и броя на седмиците, прекарани на първо място в световната ранглиста“, цитира тенисиста журналистът Луиджи Гато.

38-годишният Джокович има 24 титли от Големия шлем и 428 седмици на първо място в ранглистата на ATP.

Бойко Димитров
Бойко Димитров
