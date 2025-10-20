Войната в Украйна:

Свободното падане на Григор Димитров в световната ранглиста продължава

20 октомври 2025, 10:23 часа 470 прочитания 0 коментара
Свободното падане на Григор Димитров в световната ранглиста продължава

Григор Димитров загуби пет места в световната ранглиста по тенис за мъже и се смъкна до 37-а позиция. Това е най-ниското класиране на 34-годишния българин от 28 февруари 2022 насам, когато също бе 37-и.

Гришо все още се възстановява от контузия 

Димитров, който все още се възстановява от контузия на десния гръден мускул и не е играл от три месеца от четвъртия кръг на „Уимбълдън“, има актив от 1380 точки. Той бе изпреварен от Корентен Муте (Франция), Камерън Нори (Великобритания), Алекс Микелсен (САЩ), Джовани Мпечи-Перикар (Франция) и Брендън Накашима (САЩ).

Григор Димитров

Лидер е Карлос Алкарас 

Лидер в световната ранглиста продължава да бъде испанецът Карлос Алкарас, който загуби срещу подгласника си Яник Синер от Италия с 2:6, 4:6 на финала на демонстративния турнир по тенис за мъже „Шестимата крале“ в Рияд, Саудитска Арабия. Единствената промяна в топ 10 е изкачването на Холгер Руне именно на десета позиция вместо Карен Хачанов. Датчанинът достигна до полуфиналите на турнира в Стокхолм, но разкъса ахилес и ще бъде опериран.

Сигурно място във Финалния турнир на АТП има и третият в класацията Новак Дожкович (Сърбия), а за останалите пет позиции надпреварата продължава на турнирите в Базел и Виена през седмицата.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Дългоочаквано завръщане - Григор Димитров намекна, че ще играе на Мастърс-а в Париж (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Григор Димитров ранглиста на ATP информация 2025
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес