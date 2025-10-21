Кога и къде да гледаме Александър Василев на финалния Мастърс на най-добрите 8 в света

Една от големите млади надежди на българския тенис - Александър Василев, ще участва на финалния "Мастърс" на 8-те най-добри тенисисти в света при юношите в Чънду, Китай. Братовчедът на Григор Димитров ще бъде поставен под номер 1 в схемата на турнира заради отсъствието на водача в световната ранглиста Иван Иванов. Василев ще опита да се превърне в първия българин, който печели Финалите на ITF, като преди него са участвали единствено Адриан Андреев и Илиян Радулов, които имат 3-то място, съответно през 2018 и 2023 г.

Александър Василев на Финалите на ITF: Дата, начален час и ТВ за мачовете

Александър Василев направи много силен сезон, в който стигна до финал на US Open на сингъл, както и до полуфинал на Уимбълдън на сингъл и четвъртфинал на Уимбълдън на двойки. Освен това той игра и на четвъртфинал на Ролан Гарос на сингъл и на осминафинал на Australian Open на сингъл. Василев спечели и две титли за юноши в категория J300 на ITF - в Пловдив и в Испания, като има и титла на двойки на турнира в категория J500 в Офенбах, а също така игра и финал на J300 турнира в Роухямптън.

Кога е първият мач на Александър Василев на турнира в Чънду

Надпреварата в Чънду ще се проведе от 22 до 26 октомври. Първият съперник на Александър Василев на Финалите на ITF е румънецът Теодор Александреску. Двамата ще премерят сили в сряда (22 октомври), не преди 10:00 часа българско време. Ако стане шампион, Василев ще прибере 1000 точки за световната ранглиста, колкото се присъждат и за титла от Големия шлем при юношите.

Коя телевизия ще дава мачовете на Алекс Василев на финалния Мастърс

Мачовете на Александър Василев от финалния Мастърс в Чънду ще се излъчват пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще дава срещата на Василев с Александреску, както и останалите двубои на българския тенисист, е БНТ 3. Можете да се информирате за участието на Александър Василев в Чънду и от спортната секция на Actualno.com!

Още: 18-годишният лъв Александър Василев зарадва България с победа над бивш №37! Пишем история на Купа "Дейвис"!