Яник Синер прегази свой сънародник и е на 1/4-финал на Australian Open

Яник Синер постигна чиста победа над сънародника си Лучано Дардери в осминафиналите на Australian Open. Актуалният носител на трофея от последните две издания спечели с 6:1, 6:3, 7:6 (2) за малко над два часа игра. Синер имаше трудности само в третата част, която спечели с тайбрек. В деветия гейм той оцеля, спасявайки четири точки за пробив, но след това доминира в тайбрека, за да се класира за нов четвъртфинал в Мелбърн.
Той се доближи до мечтан полуфинал срещу Новак Джокович
Sinner d. Luciano Darderi 6-1 6-3 7-6— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 26, 2026
Jannik reaches his 3rd consecutive Australian Open Quarterfinal.
He’s also now reached 9 consecutive Grand Slam quarterfinals.
19th consecutive win at tour-level.
Won 33 of the last 34 sets he's played.
These numbers are almost a… pic.twitter.com/oEoJcheDqC
Световният номер 2 приключи с 19 аса и нито една двойна грешка. Той спечели 81% от точките на първи сервис и спаси и шестте шанса за пробив пред Дардери. Синер направи 46 уинъра срещу само 16 непредизвикани, като записа 18-а поредна победа срещу свой сънародник и 18-и последователен успех на АО.
Така вторият в схемата се доближи до мечтан полуфинал с 10-кратния шампион Новак Джокович. Преди това обаче двамата трябва да спечелят мачовете си от 1/4-финалите. Синер ще играе с един измежду Бен Шелтън или Каспер Рууд, а Джокера има за съперник друг италианец - поставеният под номер 5 Лоренцо Музети.
