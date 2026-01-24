"Доминацията на Карлос Алкарас и Яник Синер ще приключи през 2026 година"

Бившият №2 в света Алекс Кореча направи смела прогноза преди първия турнир от Големия шлем за 2026 г., като заяви, че според него доминацията на Карлос Алкарас и Яник Синер на върха в мъжкия тенис ще приключи през този сезон. Алкарас и Синер си поделиха последните осем титли от турнирите от Големия шлем и отвориха огромна разлика пред останалите тенисисти, издигайки играта си на ново ниво. Въпреки това Кореча не вярва, че ерата на тяхната доминация ще продължи дълго, като заяви, че двамата "царе" в мъжкия тенис ще бъдат свалени от върха.

Кореча предвижда трудна година за Алкарас и Синер

В интервю за Tennis365 бившият финалист на Ролан Гарос Кореча сподели своята визия за тази година, с която не много хора биха се съгласили: "Мисля, че тази година ще има изненади. Няма да бъде лесна за Карлос и Яник. Не мисля, че ще им бъде лесно да спечелят по две титли от Шлема. Мисля, че тази година може да имаме различни победители. Играчи като Лоренцо Музети чукат на вратата и мисля, че той ще има шансове. Чакам Джак Дрейпър да се завърне, защото мисля, че играта му ще бъде много трудна за противниците. Бен Шелтън е в същото положение, ако успее да набере инерция в Австралия, а Александър Бублик също изглежда много по-зрял и по-стабилен."

Кореча вярва, че тенисът е по-интересен, когато повече играчи спорят за всяка титла: "За играта е добре да им съперничество между повече играчи. Съперничеството между Синер и Алкарас е хубаво. В миналото имахме Борг и Макенроу, после Едберг и Бекер, Сампрас и Агаси. После бяха Федерер, Надал и Джокович. Сега имаме тези двама, но за зрителите е добре да вярват, че имаме играчи, които могат да ги победят. Най-доброто от пет сета винаги е трудно, защото колкото по-дълги са мачовете, толкова по-добре е да има и други играчи, които са способни да ги победят."

Пат Кеш не вижда как прогнозата на Кореча ще се сбъдне

Това мнение е в противоречие с това на много наблюдатели на играта, като бившият шампион от Уимбълдън Пат Кеш е убеден, че Алкарас и Синер ще запазят мястото си на върха в мъжкия тенис и тази година. "Това е състезание между двама играчи и не мисля, че това е нещо здравословно", каза Кеш пред Tennis365. "Финалът на Ролан Гарос постави летвата толкова високо, че всички искат да го видят отново. Всички искаме още един 5-сетов трилър с точки, спечелени от всички ъгли, но това няма да се случва постоянно. Така че това е състезание между двама играчи и ако единият от тях има лош ден и отпадне, организаторите на турнира ще се притесняват. Всички се надяват Алкарас и Синер да стигнат до финала и да повторят постижението си от Ролан Гарос миналата година. Независимо дали това е добре за тениса или не, не виждам как това може да се промени и очаквам те да спечелят отново Големите шлемове тази година."

