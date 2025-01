Железен на сервис: Григор Димитров с втора победа в Бризбън

Григор Димитров продължи защитата на титлата си в Бризбън, след като победи Александър Вукич от Австралия с 2:0 сета. В отделните части нашият най-добър тенисист надделя с 6:2, 7:6 (5), като във втори пореден мач в турнира играе тайбрек и във втори пореден мач успява да спечели в майсторския тест на този спорт.

Българският тенисист бе изключително солиден на собствен сервис и не даде нито една възможност з апробив на съперника си. Самият Григор проби Вукич два пъти в първия сет, докато във втората част нямаше пробиви и се стигна до тайбрек, който Димитров се наложи със 7-5 точки, затваряйки срещата при втория си мачбол, за да стигне до успеха след час и 23 минути игра.

Така Димитров постигна победа номер 25 в турнира в кариерата си, а за място на полуфиналите ще спори с американеца Алекс Микелсън или представителя на домакините Джордан Томпсън, уточнява БГНЕС. Техният мач започва не преди 12:00 часа на обяд българско време.

Междувременно атрактивната двойка Новак Джокович - Ник Кирьос загуби в турнира на двойки в Бризбън, като загубата стана факт в решителен тайбрек с 8:10 точки:

It was GREAT while it lasted 😅@NMektic and Michael Venus defeat Djokovic/Kyrgios 6-2 3-6 10-8 to advance in Brisbane!@BrisbaneTennis | #BrisbaneTennis pic.twitter.com/M0MiLkzDbM — ATP Tour (@atptour) January 1, 2025