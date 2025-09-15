Къде се намират Григор Димитров и останалите български тенисисти в световната ранглиста на ATP?

Тенис звездата на България Григор Димитров запази своята 28-а позиция в световната ранглиста на ATP, която бе обновена днес. Българинът, който лекува контузия, след като скъса гръден мускул в мача срещу Яник Синер на "Уимбълдън", все още е далеч от завръщане в игра. В челната десетка няма нито една промяна, като единствено италианецът Лоренцо Музети е загубил точки през седмицата, но той остави девети в подреждането.

През следващата седмица няма големи турнири при мъжете, като втората ракета на България Димитър Кузманов започва утре участието си на турнира Чалънджър в румънския град Търгу Муреш на клей. Мико е 265-ти в световната ранглиста, а единственият друг българин в топ 500 е Илиян Радулов.

Къде са Иван Иванов и Александър Василев в ранглистата на ATP?

Юношите Иван Иванов и Александър Василев са в топ 1000, като те тепърва ще трупат точки за мъжката ранглиста. Припомняме, че двамата са първи и втори в световната ранглиста при юношите. Ето и как се нареждат българите в топ 1000 на световната ранглиста на ATP:

28 - Григор Димитров

265 - Димитър Кузманов

478 - Илиян Радулов

520 - Пьотър Несторов

719 - Янаки Милев

723 - Александър Донски

770 - Адриан Андреев

833 - Динко Динев

913 - Георги Георгиев

935 - Иван Иванов

953 - Анас Маздрашки

993 - Александър Василев

