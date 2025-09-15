Войната в Украйна:

15 септември 2025, 10:30 часа 172 прочитания 0 коментара
Къде се намират Григор Димитров и останалите български тенисисти в световната ранглиста на ATP?

Тенис звездата на България Григор Димитров запази своята 28-а позиция в световната ранглиста на ATP, която бе обновена днес. Българинът, който лекува контузия, след като скъса гръден мускул в мача срещу Яник Синер на "Уимбълдън", все още е далеч от завръщане в игра. В челната десетка няма нито една промяна, като единствено италианецът Лоренцо Музети е загубил точки през седмицата, но той остави девети в подреждането.

През следващата седмица няма големи турнири при мъжете, като втората ракета на България Димитър Кузманов започва утре участието си на турнира Чалънджър в румънския град Търгу Муреш на клей. Мико е 265-ти в световната ранглиста, а единственият друг българин в топ 500 е Илиян Радулов.

Къде са Иван Иванов и Александър Василев в ранглистата на ATP?

Юношите Иван Иванов и Александър Василев са в топ 1000, като те тепърва ще трупат точки за мъжката ранглиста. Припомняме, че двамата са първи и втори в световната ранглиста при юношите. Ето и как се нареждат българите в топ 1000 на световната ранглиста на ATP:

  • 28 - Григор Димитров
  • 265 - Димитър Кузманов
  • 478 - Илиян Радулов
  • 520 - Пьотър Несторов
  • 719 - Янаки Милев
  • 723 - Александър Донски
  • 770 - Адриан Андреев 
  • 833 - Динко Динев
  • 913 - Георги Георгиев
  • 935 - Иван Иванов
  • 953 - Анас Маздрашки
  • 993 - Александър Василев

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
