Къде се намират Григор Димитров и останалите български тенисисти в световната ранглиста на ATP?

Тенис звездата на България Григор Димитров запази своята 28-а позиция в световната ранглиста на ATP, която бе обновена днес. Българинът, който лекува контузия, след като скъса гръден мускул в мача срещу Яник Синер на "Уимбълдън", все още е далеч от завръщане в игра. В челната десетка няма нито една промяна, като единствено италианецът Лоренцо Музети е загубил точки през седмицата, но той остави девети в подреждането.
Григор Димитров остава в топ 30 на света
През следващата седмица няма големи турнири при мъжете, като втората ракета на България Димитър Кузманов започва утре участието си на турнира Чалънджър в румънския град Търгу Муреш на клей. Мико е 265-ти в световната ранглиста, а единственият друг българин в топ 500 е Илиян Радулов.
Къде са Иван Иванов и Александър Василев в ранглистата на ATP?
Юношите Иван Иванов и Александър Василев са в топ 1000, като те тепърва ще трупат точки за мъжката ранглиста. Припомняме, че двамата са първи и втори в световната ранглиста при юношите. Ето и как се нареждат българите в топ 1000 на световната ранглиста на ATP:
- 28 - Григор Димитров
- 265 - Димитър Кузманов
- 478 - Илиян Радулов
- 520 - Пьотър Несторов
- 719 - Янаки Милев
- 723 - Александър Донски
- 770 - Адриан Андреев
- 833 - Динко Динев
- 913 - Георги Георгиев
- 935 - Иван Иванов
- 953 - Анас Маздрашки
- 993 - Александър Василев
ОЩЕ: "Нека заедно покажем българското гостоприемство": Григор Димитров с призив към българите