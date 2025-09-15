Войната в Украйна:

"Нека заедно покажем българското гостоприемство": Григор Димитров с призив към българите

15 септември 2025, 10:16 часа 370 прочитания 0 коментара
Най-добрият български тенисист Григор Димитров е посланик на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун - заедно с олимпийския, световен и европейски шампион Карлос Насар. Той отправи специално послание към всички участници, организатори и зрители.

Григор Димитров е посланик на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Надпреварата, която се организира за първи път в Източна Европа, ще се проведе от 13 до 19 юни 2026 година и ще включва състезания в пет спорта: спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

Григор Димитров

"Това е едно изключително важно и вдъхновяващо събитие както за България, така и за целия свят. Аз имам честта да съм посланик на този голям форум и искам да ви призова да дойдете и да подкрепите всички участници", каза Григор в специално видео обръщение.

"Те са истински герои със своята воля, смелост и любов към спорта. Нека заедно покажем българското гостоприемство и създадем атмосфера, която ще се помни завинаги. Очаквам ви в София, за да празнуваме силата на спорта", добави още той.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
