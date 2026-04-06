Схемата се отваря! Пътят на Григор се разчисти - шанс за нов мегасблъсък и спасение от колосален срив

06 април 2026, 15:30 часа 337 прочитания 0 коментара
Схемата се отваря! Пътят на Григор се разчисти - шанс за нов мегасблъсък и спасение от колосален срив

Голямата звезда на българския тенис Григор Димитров получи благоприятни новини за жребия си на първия Мастърс турнир на клей за сезона - този в Монте Карло. Гришо, който ще стартира участието си срещу аржентинеца Томас Мартин Ечевери, ще има значително по-лек потенциален съперник във втория кръг, след като стана ясно, че американецът Франсис Тиафо се оттегля от надпреварата и няма да се окаже на пътя на българина.

Франсис Тиафо вече не е на пътя на Григор в Монте Карло

Григор Димитров можеше да срещне Тиафо още във втория кръг, който бе поставен под номер 14 в схемата на турнира. След отказването на американеца обаче Григор няма да срещне поставен тенисист чак до третия кръг, въпреки че е най-ниско ранкирания играч, влязъл директно в основната схема. Мястото на Тиафо ще бъде заето от щастлив губещ, който ще премери сили с французина Теренс Атман в първия кръг.

Гришо има реален шанс за мач срещу Алкарас, но му трябва победа, за да избегне срив

Ако Григор успее да премине през Ечевери, а след това и през съперника си във втория кръг, той ще успее да си осигури нов мегасблъсък срещу световния номер 1 Карлос Алкарас. Там Димитров ще има наглед невъзможна задача, но силно необходима, ако иска да запази мястото си в топ 100 на световния елит в тениса. Миналата година Димитров стигна до 1/4-финал в надпреварата и има да защитава актив от 200 точки, а това минава през евентуална победа над Алкарас в третия кръг.

Ако Димитров не успее да стигне до 1/4-финал в турнира, то по всяка вероятност ще напусне топ 100, като това може да се окаже и пагубно за участието му на Ролан Гарос.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов
