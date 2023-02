Медведев сгази Григор и го отказа от финал в Ротердам (ВИДЕО)

Григор, който се наслаждаваше на страхотен турнир до момента, не успя да се противопостави на Медведев и закономерно загуби. В началото на първия сет Гришо допусна ранни два пробива, които бързо изстреляха Медведев напред.

При 4-1 Гришо имаше брейкбол, но не го оползотвори, а Медведев се доближи на гейм от спечелването на първия сет. Димитров бе принуден да сервира за оставане в сета, но Даниил отново успя да го пробие и да спечели безпроблемно първата част.

Във втория сет нещата не бяха много по-различни. Медведев отново стигна до ранен пробив и поведе с 2-0. Гришо все пак върна пробива и изравни за 2-2. Последва много труден гейм за Медведев, в който Димитров не успя да оползотвори нито един от три шанса за пробив.

Веднага след това Медведев стигна до пробив, който бе затвърден със сервис гейм на нула. При 5-2 Гришо изостана с 40:15 на свой сервис, а Даниил не чака втора покана и успя да спечели мача с още един пробив на сметката си.

На финала Даниил Медведев очаква победителя от срещата Яник Синер - Талон Грикспоор.

This is shaping up to be a good one 😮‍💨⁰⁰Dimitrov takes on Medvedev at the semi-final in Rotterdam…⁰⁰@abnamroopen | #abnamroopen pic.twitter.com/lUfzZSNneW