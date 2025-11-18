Новак Джокович вади 20 милиона евро, за да построи тенис клуб в Гърция

24-кратният шампион от Големия шлем и бивш номер едно в света Новак Джокович инвестира приблизително 20 милиона евро в създаването на тенис клуб в гръцкия град Елиникон, южно от Атина, съобщиха гръцките медии, цитирани от Punto de Break.
Клубът ще включва 20 корта и още редица игрища
Novak Djokovic Reportedly Nearing $23 Million Tennis Club Purchase in Greece After Relocating With FamilyPosted by Greek City Times on Monday, November 17, 2025
Проектът, струващ над 20 милиона евро, ще включва повече от 20 тенис корта, игрища за падел и пикълбол, както и мултифункционален спортен комплекс.
По-рано беше съобщено, че Джокович е получил гръцка златна виза. Той, съпругата и децата му се преместиха в Гърция през лятото на 2025 г.
