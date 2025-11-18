Войната в Украйна:

Новак Джокович вади 20 милиона евро, за да построи тенис клуб в Гърция

18 ноември 2025, 15:09 часа 440 прочитания 0 коментара
Новак Джокович вади 20 милиона евро, за да построи тенис клуб в Гърция

24-кратният шампион от Големия шлем и бивш номер едно в света Новак Джокович инвестира приблизително 20 милиона евро в създаването на тенис клуб в гръцкия град Елиникон, южно от Атина, съобщиха гръцките медии, цитирани от Punto de Break.

Клубът ще включва 20 корта и още редица игрища 

Novak Djokovic Reportedly Nearing $23 Million Tennis Club Purchase in Greece After Relocating With Family

Posted by Greek City Times on Monday, November 17, 2025

Проектът, струващ над 20 милиона евро, ще включва повече от 20 тенис корта, игрища за падел и пикълбол, както и мултифункционален спортен комплекс.

По-рано беше съобщено, че Джокович е получил гръцка златна виза. Той, съпругата и децата му се преместиха в Гърция през лятото на 2025 г.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Джокович счупи пореден рекорд на Роджър Федерер и Рафа Надал

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Новак Джокович Гърция
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес