В Германия избраха следващия Кроос - Реал Мадрид, Барселона и Байерн са по петите му

Германската Бундеслига отдавна е известна като плодородна почва за някои от най-вълнуващите млади таланти във футбола. Това не беше по-различно и през настоящия сезон, като някои бъдещи звезди изгряха на голямата сцена. Феновете в цяла Европа и извън нея вече наблюдават как излизат нови лица излизат, оборудвани не само с суров талант, но и с тактическа зрялост, която превръща лигата във витрина на бъдещите суперзвезди. От блестящи стратези в средата на терена до солидни защитници, които определят темпото на играта, тези играчи носят надеждите както на своите клубове, така и на националните си отбори.

Поредна звезда изгря на сцената в Германия

В среда, в която гиганти като Борусия Дортмунд, Байерн Мюнхен и РБ Лайпциг се борят седмица след седмица, светлината на прожекторите често се премества към тези, които излизат от академиите и младежките структури. Тези млади таланти не само са бъдещето на германския футбол, но и доказателство за ангажимента на Бундеслигата към устойчивостта, благодарение на фокуса ѝ върху развитието на местни играчи, вместо скъпи трансфери.

Докато 17-годишният Ленарт Карл набра популярност с двете си невероятни попадения в Бундеслигата и Шампионска лига, Байерн Мюнхен работи по привличането на друг талант, с когото да си партнират в средата на терена. Но за тази цел рекордните шампиони ще трябва да се преборят с редица европейски грандове, които също са по петите му. Става въпрос за Кенет Айхорн от Херта Берлин, който прави фурор във Втора Бундеслига, след като дебютира при мъжете едва на 16 години и 14 дни.

Айхорн вече е сравняван с легендата и предизвиква интереса на топ клубовете

Айхорн е стартирал в девет мача за Херта във всички турнири, помагайки на берлинчани да се изкачат от предпоследното място до 8-о в класирането на Бундеслига 2 и да достигнат третия кръг на Купата на Германия. Предвид елегантността и самообладанието на Айхорн с топката, не е изненадващо, че той се споменава в един дъх с легендата на Байерн Мюнхен, Реал Мадрид и Германия Тони Кроос. Не е изненадващо, че вече някои от най-големите клубове в Европа са по петите на Айхорн. Освен Байерн, Лайпциг, Борусия, Дортмунд, Айнтрахт Франкфурт и Байер Леверкузен искат да привлекат 16-годишния талант в редиците си. Реал Мадрид, Барселона, ПСЖ и Манчестър Юнайтед също проявяват интерес към него. Айхорн има клауза за откупуване на стойност 12 млн. евро.

