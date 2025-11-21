Иван Иванов: Бюджетът на МРРБ е много повече бюджет на предишни правителства

За доизграждането на Южната дъга на Столичния околовръстен път в бюджета за 2026 г. са предвидени единствено 17 млн. евро за проектиране. Всички други думи за 1 млрд. евро са чиста манипулация, лъжи и демагогия от страна на Асен Василев и опозицията. Това каза в Народното събрание при обсъждането на проектобюджета за 2026 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Министърът поясни, че дискутираната сума от 1 млрд. евро е прогнозна и е за периода 2027–2028 г., в случай че бъде одобрена от парламента. Министърът добави още, че Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) стъпва върху идеен проект за завършване на трасето, предоставен от Столична община, като двете структури ще работят в партньорство за строителството на 8-километровата отсечка съгласно подписаното миналия месец споразумение. „Каква ще е крайната и реална цена на обекта, който е най-сложният за реализиране в страната, ще стане ясно след изготвяне на проекта и избора на изпълнител чрез обществена поръчка за икономически най-изгодна оферта. Затова призовавам г-н Василев да не манипулира гражданите, защото говорим за прогнозна стойност“, подчерта още регионалният министър.

Той напомни, че отсечката, която трябва да се изгради от ул. „Ралевица“ до връзката с АМ „Струма“, ще преминава през гъсто населена територия, тесен път и за реализирането на проекта ще са необходими сложни инженерни решения. Предвижда се изграждането на тунел и естакада в участъка от кв. „Бъкстон“ до кв. „Овча купел“. Трасето ще пресича няколко реки и изисква сложно преминаване по язовирна стена. То ще преминава и над няколко булеварда, към които трябва да бъдат изградени необходимите пътни връзки, съобразно нарастващия трафик.

Сложни съоръжения като тунели и естакади формират висока прогнозна стойност за реализирането на проекта. Освен големите съоръжения, проектът за завършване на околовръстния път предвижда изграждането на още четири по-малки съоръжения, както и на необходимата пътна инфраструктура, която ще осигурява достъпа до бъдещата Национална детска болница. „Сами разбирате колко сложен обект е това“, каза още министър Иванов и посъветва недоволните да се поинтересуват каква е цената на 1 км асфалтов път с необходимия комплекс от съпътстващи дейности. „Ако правите всички изказвания, защото се опитвате да спрете софиянци и гостите на столицата да имат нормална инфраструктура, да нямат достъп до детската болница — го разбирам, но не ви разбирам да влезете рязко в полето на популизма. Демагогията и омразата са станали вашият език“, обърна се към Асен Василев регионалният министър и го призова да посочи в кой параграф на бюджета за догодина са предвидени 2 млрд. лв. за околовръстното шосе.

Министър Иван Иванов посочи още, че бюджетът на МРРБ за 2026 г. е много повече от бюджетите на предишни правителства. „Бюджетната рамка, която предлагаме, в голяма степен е продиктувана от забавяне и неслучили се в годините инвестиции в инфраструктура, особено в последните 4 години. Всичко, което залагаме, е прехвърлено от бюджета на г-н Василев — там са завършени 0 обекти и сега ги предлагаме за завършване“, отбеляза още министърът.

Заради това правителството има много по-малко възможности да следва своя собствена визия. „Налага ни се да разплащаме редица обекти, които са възложени, индексирани по методика, одобрена от правителството на ПП–ДБ, но неразплатени. Залагани са и проектни стойности на много по-ниски цени от реалната стойност и сега ние плащаме, защото държавата е осъдена – тази година платихме 200 млн. лв., а за догодина ще плащаме 120 млн. евро. Това са пари за компенсации и индексации за дейности, изпълнени от строителите като ангажимент, но неразплатени по времето на ПП. Отделно имаме и стари дългове от 2 млрд. лв.“, каза още министър Иванов.

Той отбеляза, че въпреки тежкото наследство тази година правителството е успяло да рехабилитира 150 км магистрали и още стотици километри пътища. Пуснати са и нови участъци от магистрали, защото хората го заслужават и това е целта на правителството. „Всеки знае, че всяко забавяне в строителството се връща като по-скъп и тежък ангажимент“, каза регионалният министър и напомни, че ако за АМ „Хемус“ парите бяха изхарчени навреме, сега нямаше да се дават повече пари за индексация.

„В началото на мандата имаше една жестока трагедия, която изправи на крак цялата страна. Причина за тази катастрофа бе липсата на качествено поддържане на пътища, липсата на ограничителни системи, маркировка и беше обвинена държавата, че това е една от причините. Това е наследен ангажимент. Моята воля е да имаме нормални пътища, които са задължение на държавата, а не лукс за гражданите“, отбеляза той, като припомни защо правителството залага в бюджета средства за ремонт на пътища.