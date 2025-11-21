Веласкес призна за 3 липси, замълча си за ЦСКА и очаква "рушене" в следващия мач на Левски

Наставникът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди двубоя срещу Монтана. Специалистът се върна към двубоя с ЦСКА, който бе загубен с 0:1 на Националния стадион "Васил Левски", като си замълча по отношение на начина на игра на "червените" и отказа да дава оценки. Той единствено отбеляза, че не е правил коментари за играта на съперника, а само за това, че мачът е бил накъсан заради множество спирания. И добави, че уважава ЦСКА.

Пресконференцията на Хулио Веласкес преди мача с Монтана

Що се отнася за мача с Монтана, Веласкес очаква "рушене" на играта, тъй като такъв е стилът на съперника. Той призна и за три липси за двубоя - Радослав Кирилов и Карл Фабиен отпадат заради контузии, а Марин Петков е наказан.

"В предишния мач не влязох в детайли да анализирам съперника. Глобално погледнах какво се случи през второто полувреме. Поздравих противника за победата, с огромно уважение съм към тях. Това, което не ми хареса през второто полувреме е, че не се игра футбол, имаше много накъсвания. Не съм оценявал играта на съперника. Към всички показвам огромно уважение. Това, което ми харесва, да е по-динамично, да се владее повече топката, повече да се играе. Както казах и отбелязах и в пресконференцията след мача бе и наша отговорност", започна Веласкес.

"Не ни се получиха нещата, не отиграхме ситуации както искахме. От всяка една ситуация можеш да се поучиш. Винаги трябва да си с позитивно мислене и конструктивен начин на анализ. Няма да сравнявам Монтана с други отбори, но след като ги анализирах мога да кажа, че когато имат време и пространство и имат топката се опитват да показват интересни неща. Играта им се основава на рушене."

"Ще се опитаме да останем верни на нашите принципи и модела, който изповядваме. Ще се опитаме да контролираме мача, когато притежаваме топката, да сме в тяхната половина по начин, който показваме от доста време. Имам огромно уважение към противника, знаем, че трябва да влезем със скромност и максимално раздаване в този двубой. Това, което мога да кажа е, че през последните две седмици тренирахме по невероятен начин. Абсолютно всички играчи се готвят добре, има позитивна енергия."

"Определено отборът е напълно подготвен. Единственото, което не е положително е, че имаме двама контузени футболисти. Радослав Кирилов и Карл Фабиен отпадат за двубоя. Другият, който ще отсъства заради наказание, е Марин Петков. Няма обаче да се оплакваме, а ще търсим решения", каза още Веласкес.

"Обичам да съм здраво стъпил на земята. Струва ми се безотговорно да кажа какво би се случило през месеците май и юни, когато животът ти показва, че от днес за утре някой роднина може да си отиде, някой приятел, може да ти се промени живота за няколко минути. Във футболния свят нещо, което ти се струва прекрасно днес, утре може да бъде лошо. Нещо, което ти се струва катастрофално, след 7 дни може да е прекрасно."

"Вследствие на това аз искам да остана в настоящето. Това, което може да се случи в бъдещето е вследствие на настоящето. Радвам се, че хората мечтаят. Това е плод и на това, което показват играчите и явно го правят добре. Но моята отговорност е да остана с идеята за мача с Монтана и така ще бъде, докато завършат мини-шампионатите. В края на сезона ще видим какво сме постигнали. Това, което е моя задача като треньор, е да направя така, че нито за миг да не губят от скромността си момчетата", завърши Веласкес.

