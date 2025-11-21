Студио Actualno:

Стана ясно кога ще се гледа мярката на Благомир Коцев във Варна

21 ноември 2025, 18:48 часа 269 прочитания 0 коментара
Делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и останалите четирима, подсъдими за престъпно сдружаване, искани подкупи и принуда, официално беше образувано във Варненския окръжен съд, който ще го гледа на първа инстанция. Съдия Светла Даскалова е насрочила заседанието за мярката за неотклонение на Коцев за следващия четвъртък – 27 ноември.

След пристигане на материалите от производството, днес, чрез системата за случайно разпределение на дела на Висшия съдебен съвет, публично беше определен съдията-докладчик по делото. Това е Светла Даскалова – магистрат с над 27 години стаж в съдебната система. Делото беше изпратено във Варна с решение на Върховния касационен съд.

