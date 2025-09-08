Неприятно: Григор Димитров се отказа от още няколко турнира - завръщането се отлага

Голямата тенис звезда на България Григор Димитров се отказа от участие в предстоящите турнири от азиатското турне. Първоначално българинът бе сред заявените играчи за надпреварите в Китай, и по-специално - Мастърс турнирът в Шанхай. Други два потенциални турнира пред българина бяха ATP 250 в Чънду и ATP 500 в Пекин. Сега обаче той и екипът му са преценили да не пътуват за Азия и да си дадат повече време за възстановяване след контузията в областта на гръдния мускул по време на Уимбълдън.

Григор Димитров пропуска турнирите в Азия

В самото начало имаше надежди, че Димитров дори може да е готов за US Open, но това не се случи, а сега стана ясно, че е взето решение да не се участва и на турнирите в Китай. Вместо това Григор Димитров ще се концентрира върху завръщане в игра през октомври за последните ATP турнири в Европа за годината. Гришо планира да се завърне на един от любимите си турнири - този в Стокхолм от сериите ATP 250, който ще се проведе в периода 13-19 октомври.

Гришо се завръща в игра в Стокхолм

След Стокхолм следва турнирът от сериите ATP 500 във Виена, а накрая идва и турнирът от сериите Мастърс 1000 в Париж. Предполага се, че това ще бъдат трите турнира, на които Григор Димитров потенциално може да участва до края на 2025 година.

