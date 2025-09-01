Новак Джокович счупи още един невероятен рекорд на Роджър Федерер в Големия шлем

Точно когато си мислехте, че Новак Джокович няма повече рекорди от Големия шлем, които да подобри, се появи още един. Сърбинът изпревари Роджър Федерер, за покори пореден връх в историята на мъжкия тенис. Съперниците от "Голямата тройка" Джокович и Федерер са достигали до 1/4-финалите на четирите турнира от Големия шлем в една и съща година осем пъти, но с последната си победа на US Open Ноле изпревари швейцареца.

Джокович си присвои още един рекорд на Маестрото

24-кратният носител на титли от Големия шлем отстрани германския квалификант Ян-Ленард Щруф с 6:3, 6:3, 6:2 в четвъртия кръг на "Флашинг Медоус", за да достигне до магическия №9. Джокович е постигал това постижение и през 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2021 и 2023 г. Федерер постигна осемте си поредни участия на 1/4-финал в "мейджър" турнири в последователни години в периода 2005-2012 г.

За Джокович има добро предзнаменование, тъй като във всеки от гореспоменатите осем сезона той е спечелил поне един турнир от Големия шлем през календарната година. Разбира се, той все още няма спечелен "мейджър", откакто вдигна короната на US Open през 2023 г. На възраст 38 години и 94 дни Ноле се превърна в четвъртия най-възрастен играч при мъжете след Панчо Гонзалес (40 г.), Кен Роузуол (39 г.) и Джими Конърс (39 г.), достигал до 1/4-финал на US Open.

Сега той ще се стреми да достигне до рекордния 53-и 1/2-финал на турнир от Големия шлем, когато се изправи срещу четвъртия поставен Тейлър Фриц на 1/4-финала. Джокович има рекорд от 10:0 срещу американеца, като последната им среща беше на 1/2-финала на Мастърса в Шанхай през 2024 г. През последните години Джокович даде ясно да се разбере, че вече не преследва рекорди в ранглистата, но ще бъде възнаграден с изкачване с две места в класацията, след като достигна този етап на заключителния за сезона турнир от Големия шлем. Той ще се завърне под №5, като пред него ще бъдат Яник Синер, Карлос Алкарас, Александър Зверев и Фриц.

През първата седмица от US Open Джокович счупи друг рекорд на Федерер.