Джокович счупи рекорд на Федерер и се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на САЩ

30 август 2025, 12:47 часа 481 прочитания 0 коментара
Новак Джокович победи Камерън Нори с 6:4, 6:7 (4), 6:2, 6:3 в третия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис, последен за годината от Големия шлем.

Рекорден резултат за Джокович

Сърбинът записа 192-ата си победа в кариерата си на турнир от Големия шлем на твърди кортове, счупвайки рекорда на Роджър Федерер за всички времена при мъжете. Джокович също така се изравни с Федерер по още един рекорд - най-много участия в четвъртия кръг на турнири от Големия шлем за мъже в Откритата ера.

Новак Джокович

Сърбинът изпита затруднения, но все пак постигна успеха

Джокович има седем победи от седем мача в кариерата си срещу Нори. Сърбинът взе рутинно първия сет с 6:4, но в края на тази първа част поиска медицински таймаут заради болка в кръста. Четирикратният шампион на Ю Ес Оупън изпитваше физически дискомфорт и във втория сет и това позволи на Нори да се върне в мача, като успя да спечели тайбрека и да изравни. Джокович отново намери своя ритъм в третия сет и не позволи обрат и след 6:2, 6:3 приключи мача.

ОЩЕ: "Той прави неща, които никой друг не е правил на тенис корта... дори Федерер, Надал и Джокович"

Сърбинът реализира рекордните си на Флъшинг Медоус 18 аса. В четвъртия кръг той ще срещне германеца Ян-Ленард Щруф, който поднесе изненада, побеждавайки полуфиналиста от 2024 година Франсис Тиафо с 6:4, 6:3, 7:6(7).

Ростислав Димитров
Ростислав Димитров Отговорен редактор
Новак Джокович US open информация 2025
