Легендата на тениса Новак Джокович с болезнено признание за съперничеството си с новото поколение

На 38-годишна възраст Новак Джокович продължава да бъде един от най-добрите тенисисти в Тура. Макар че от началото на година сърбинът непрестанно се бори с непостоянство във формата си и пропусна много турнири, той успява да се събере за най-важните моменти и да бъде на 100% за надпреварите от Големия шлем. Ноле достигна до 1/2-финалите на трите турнира до момента, а сега ще се цели и още по-високо на US Open.

Джокович: Искат да страдам на корта

Джокович се надява да спечели така желаната 25-а титла от Големия шлем в Ню Йорк. Сърбинът стигна до четвъртия кръг на турнира без сериозни предизвикателства, но след последния си мач призна, че не му е съвсем лесно. Въпреки че на моменти изглежда като 20-годишен на корта, сърбинът все пак е на 38 и това си оказва своето влияние. След победата си над Камерън Нори с 6:4, 6:7 (4), 6:2, 6:3 в третия кръг от надпреварата той призна:

"Натоварването през всичките тези години се отразява на тялото и аз го осъзнавам, но му се съпротивлявам. Опитвам се да направя всичко възможно, за да продължа да се състезавам с млади играчи на най-високо ниво. Честно казано, разочароващо е, че не винаги мога да се чувствам на 100%. Но да, мисля, че обстоятелствата са съвсем различни и трябва да свикна с факта, че във всеки мач може да се случи нещо, както се случи тази година в почти всеки турнир от Големия шлем. Моят щаб иска да страдам на корта, за да имам повече игрови минути."

За Джокович предстои 1/8-финален двубой с германеца Ян-Ленард Щруф.

