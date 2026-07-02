Новак Джокович включи български специалист в щаба си

Българин ще бъде част от щаба на най-великия тенисист за всички времена - Новак Джокович! Рекордьорът по титли от Големия шлем присъединява към екипа си Константин Стоянов, който е инвеститор, предприемач и консултант. За момента е ясно, че той ще работи с Ноле по време на турнира "Уимбълдън", като вече изгледа двубоите му с китаеца Ибин У и гърка Стефанос Циципас от първия и втория кръг.

Български предприемач ще консултира Джокович

Стоянов, който също като Джокович живее в Монако, е основател на инвестиционната компания "Crown Ocean Capital". Освен в технологичния сектор, българинът работи и като треньор по развитие на върхови постижения, посочват от reketiranje.net. Неговата работа е фокусирана върху развитието на високи постижения на отделни лица и екипи, като предоставя практически знания от бизнеса, лидерството и вземането на решения под напрежение.

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Включването на Стоянов екипа на Джокович е още едно доказателство, че сърбинът търси специалисти от различни области, с чиято помощ да доразвие играта си на корта и да успее да завоюва така желаната рекордна 25-а титла от Големия шлем.

Иначе Джокович нямаше никакви проблеми срещу Циципас в последния си мач, като постигна трисетова победа и продължава към третия кръг.

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