Бивш номер 13 в света и финалист на Уимбълдън даде положителна проба за кокаин!

Финалистът от Уимбълдън през 2022 година Ник Кирьос е дал положителна проба за кокаин и е временно отстранен от участие в надпревари от АТР. Това съобщи „Скай Спортс“", позовавайки се на информация от Международната агенция за интегритет в тениса (ITIA). 31-годишният австралиец е бил тестван по време на турнира от сериите АТР 250 в Майорка (Испания) през юни, а пробата е отчела положителен резултат за бензоилекгонин - метаболит на кокаина.

Ник Кирьос няма право да играе в турнирите под егидата на АТР

👀🚨 Nick Kyrgios on Instagram:



"I wanted you to hear this from me first.



I recently failed a drug test in Mallorca after testing positive for cocaine. I made a huge mistake and I take full responsibility for it.



I’m sorry to my fans, my family, my sponsors and everyone close… pic.twitter.com/9i9XndXp8c — Tennis Masterr (@tennismasterr) August 19, 2026

„Бях арестуван заради тест за наркотици в Майорка след положителна проба за кокаин. Направих огромна грешка и поемам пълна отговорност за нея. Извинявам се на феновете, семейството, спонсорите и всички близки до мен. Преди всичко се извинявам на децата, които ме следват. Знам какъв пример давам с това и съм дълбоко разочарован от себе си“, написа Кирьос в публикация в Инстаграм.

При тези обстоятелства Ник Кирьос няма право да играе, да бъде треньор или да присъства на турнири от Големия шлем, както и на други състезания под егидата на тура на АТР.

Австралиецът е изиграл само четири мача на сингъл през този сезон, след като през последните години страдаше от контузии в коляното и китката. За последно той игра на двойки при мъжете на Уимбълдън, където заедно с партньора си Александър Бублик (Казахстан) отпаднаха в първия кръг.

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