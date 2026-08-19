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Бивш номер 13 в света и финалист на Уимбълдън даде положителна проба за кокаин!

19 август 2026, 14:51 часа 755 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бивш номер 13 в света и финалист на Уимбълдън даде положителна проба за кокаин!

Финалистът от Уимбълдън през 2022 година Ник Кирьос е дал положителна проба за кокаин и е временно отстранен от участие в надпревари от АТР. Това съобщи „Скай Спортс“", позовавайки се на информация от Международната агенция за интегритет в тениса (ITIA). 31-годишният австралиец е бил тестван по време на турнира от сериите АТР 250 в Майорка (Испания) през юни, а пробата е отчела положителен резултат за бензоилекгонин - метаболит на кокаина.

Ник Кирьос няма право да играе в турнирите под егидата на АТР

„Бях арестуван заради тест за наркотици в Майорка след положителна проба за кокаин. Направих огромна грешка и поемам пълна отговорност за нея. Извинявам се на феновете, семейството, спонсорите и всички близки до мен. Преди всичко се извинявам на децата, които ме следват. Знам какъв пример давам с това и съм дълбоко разочарован от себе си“, написа Кирьос в публикация в Инстаграм.

При тези обстоятелства Ник Кирьос няма право да играе, да бъде треньор или да присъства на турнири от Големия шлем, както и на други състезания под егидата на тура на АТР.

Австралиецът е изиграл само четири мача на сингъл през този сезон, след като през последните години страдаше от контузии в коляното и китката. За последно той игра на двойки при мъжете на Уимбълдън, където заедно с партньора си Александър Бублик (Казахстан) отпаднаха в първия кръг.

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Уимбълдън ATP Ник Кирьос кокаин
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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