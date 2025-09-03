Обявиха състава на България за Купа "Дейвис", братовчедът на Гришо дебютира

Капитанът на националния отбор на България за Купа "Дейвис" Валентин Димов обяви състава за мача срещу Финландия от Световна група I. "Трикольорите" ще приемат скандинавците в двубоя от неофициалното световно отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на червените кортове на ТК Локомотив в Пловдив. Срещите в събота ще започнат в 12:00 часа, а в неделя - в 11:00 часа. За "лъвовете" дебют ще направи младата ни надежда Александър Василев.

18-годишният братовчед на първата ни ракета Григор Димитров игра полуфинал при юношите на Откритото първенство на Великобритания през юли, а в момента е в трети кръг на сингъл и във втори кръг на двойки на Откритото първенство на САЩ. Василев е 987-и в класацията на АТП на двойки и номер 7 при юношите.

В тима са включени още Пьотр Нестеров (номер 505 в световната ранглиста), Александър Донски (670), Янаки Милев (714) и друг наш голям талант Иван Иванов (926). Шампионът от "Уимбълдън" при юношите попадна за втори път в състава на България, след като през миналата година той беше част от тима при победата над Салвадор. 16-годишният Иванов също се класира вчера за третия кръг сингъл на US Open.

Отборът ще проведе лагер от 7 септември в Пловдив, а в него ще участва и Анас Маздрашки. Входът за зрители на мачовете с Финландия ще бъде свободен до запълване на капацитета на трибуните на ТК Локомотив.