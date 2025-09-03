Обявиха състава на България за Купа "Дейвис", братовчедът на Гришо дебютира

Войната в Украйна:

03 септември 2025
Капитанът на националния отбор на България за Купа "Дейвис" Валентин Димов обяви състава за мача срещу Финландия от Световна група I. "Трикольорите" ще приемат скандинавците в двубоя от неофициалното световно отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на червените кортове на ТК Локомотив в Пловдив. Срещите в събота ще започнат в 12:00 часа, а в неделя - в 11:00 часа. За "лъвовете" дебют ще направи младата ни надежда Александър Василев. 

18-годишният братовчед на първата ни ракета Григор Димитров игра полуфинал при юношите на Откритото първенство на Великобритания през юли, а в момента е в трети кръг на сингъл и във втори кръг на двойки на Откритото първенство на САЩ. Василев е 987-и в класацията на АТП на двойки и номер 7 при юношите.

В тима са включени още Пьотр Нестеров (номер 505 в световната ранглиста), Александър Донски (670), Янаки Милев (714) и друг наш голям талант Иван Иванов (926). Шампионът от "Уимбълдън" при юношите попадна за втори път в състава на България, след като през миналата година той беше част от тима при победата над Салвадор. 16-годишният Иванов също се класира вчера за третия кръг сингъл на US Open.

Отборът ще проведе лагер от 7 септември в Пловдив, а в него ще участва и Анас Маздрашки. Входът за зрители на мачовете с Финландия ще бъде свободен до запълване на капацитета на трибуните на ТК Локомотив.

 

