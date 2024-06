От 14-ия опит: Григор стигна бленувания 1/4-финал и не сдържа емоциите си (ВИДЕО)

С това класиране падна голяма тежест от Григор, тъй като в продължение на 13 години той така и не успяваше да стигне до 1/4-финалната фаза - нещо, което е правил с лекота на другите три турнира от Големия шлем. След мача Гришо не сдържа емоциите си и отпразнува бурно класирането си, в което и самият той е имал съмнения.

Grigor Dimitrov’s reaction as he reaches his first Roland Garros Quarterfinal.



He tried 14 times.



But he never got knocked down.



33 years old&standing taller than ever.



🇧🇬🥹



