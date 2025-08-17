Карлос Алкарас сгази Зверев в Синсинати и си уреди мач за титлата срещу Яник Синер

Карлос Алкарас се класира на седми пореден финал в професионалния тенис тур, след като се наложи с 6:4, 6:3 срещу Александър Зверев в мач от турнира за мъже в Синсинати. Надпреварата е с ранг „Мастърс 1000“ и награден фонд от 9.193 милиона щатски долара. В битката за титлата испанецът ще срещне Яник Синер, с който игра още на финалите в Рим, „Ролан Гарос“ и „Уимбълдън“ тази година.

Алкарас не остави шансове на Зверев

Алкарас и Зверев изиграха силна първа част, в която испанецът взе късно надмощие. Той стигна до пробив в седмия гейм и го защити, за да завърши частта на втори сетбол. Втората част започна с размяна на брейкове и в третия гейм германецът получи контузия, която спря временно срещата с таймаут. Той загуби кондиция и Алкарас доминираше остатъка от срещата, печелейки пет от следващите шест гейма.

JANNIK SINNER. CARLOS ALCARAZ.



Ladies and gentlemen, we are in for a treat 🎭@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/tbSSztiWps — ATP Tour (@atptour) August 17, 2025

„Не е приятно да играеш срещу човек, за когото знаеш, че не е на 100% кондиционно. Още по-трудно беше на Саша. Той е много силен тенисист и страхотен човек извън корта. С него сме в отлични отношения“, заяви Алкарас след мача.

Испанецът достигна до девети финал на ниво Мастърс в кариерата си

Това ще бъде девети финал на ниво „Мастърс 1000“ за Алкарас в кариерата му и първи на твърди кортове от триумфа в Индиън Уелс през миналата година. Той е с 16 поредни победи на това ниво и с баланс 38-2 от началото на месец април. На 22-годишна възраст испанецът е третият най-млад тенисист в историята по финали на „Мастърс 1000“ зад Рафаел Надал (20) и Новак Джокович (21).

Carlos Alcaraz signs the camera for an injured Zverev after beating him in Cincinnati:



“Happy for the final but feeling bad for Sascha ☹️. Wish you all the best.” pic.twitter.com/LnIiAWWMm3 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 17, 2025

Поставеният под номер 1 и защитаващ титлата си Яник Синер отбеляза 24-ия си рожден ден с победа със 7:6(4), 6:2 срещу Теранс Атмане. Италианецът спечели 91% от разиграванията на първи сервис и не позволи на французина да играе за пробив в 86-минутната среща.

