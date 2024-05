Победа №1100 и безглутенова торта за рожденика Джокович (ВИДЕО)

Джокович, който е 24-кратен носител на титлата от Големия шлем, записа победа № 1100 в актива си, което го поставя на трето място във вечната ранглиста на тенисистите с най-много спечелени двубои. Пред него са само швейцарската легенда Роджър Федерер с 1251 победи и великият Джими Конърс – 1274.

Организаторите на турнира се бяха погрижили Ноле да не остане без торта за рожения си ден, и под възгласите на многобройната публика, скандираща „Честит рожден ден“, сръбската легенда вкуси от специално приготвената за него безглутенова торта. Джокович почерпи и всички на терена, между които и подавачите на топки и охраната.

