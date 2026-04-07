Часове преди изтичането на ултиматума: Пакистан призова за примирие и отсрочка на ударите срещу Иран

Министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф призова в сряда президента на САЩ Доналд Тръмп да удължи с две седмици крайния срок за масирани удари срещу Иран, като същевременно апелира към Техеран да отвори Ормузкия проток като „жест на добра воля“. Призивът идва часове преди изтичането на ултиматума на Тръмп, който заплаши с „пълно разрушаване“ на иранската критична инфраструктура, ако до полунощ по Гринуич не бъде постигнато споразумение, предаде БГНЕС.

„Дипломатическите усилия за мирно уреждане на конфликта в Близкия изток напредват стабилно и имат потенциал да доведат до конкретни резултати в близко бъдеще“, заяви Шариф в публикация в социалната мрежа X. Той призова всички страни да спазват двуседмично примирие, което да създаде условия за постигане на трайно мирно решение.

Исламабад се утвърждава като ключов посредник между Техеран и Вашингтон, като предлага да бъде домакин на съществени преговори с цел предотвратяване на по-нататъшна ескалация.

Междувременно Тръмп засили реториката си, предупреждавайки, че „цяла цивилизация ще загине“, ако Иран не се съобрази с поставените условия. От Белия дом потвърдиха, че президентът е запознат с предложението на Пакистан. Говорителката Каролин Левит заяви пред АФП, че отговор ще последва, без да дава допълнителни подробности.

