Китай и Русия казаха "не" на резолюция за отваряне на Ормузкия проток

Резолюция от Бахрейн, призоваваща за отваряне на Ормузкия проток, беше отхвърлена от Съвета за сигурност на ООН, заради вето от Русия и Китай. Двете страни наложиха вето във вторник на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, насочена към повторно отваряне на Ормузкия проток, която многократно беше смекчена с надеждата двете страни да се въздържат.

Гласуването – 11-2, с двама въздържали се от Пакистан и Колумбия, се проведе само часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи безпрецедентна заплаха, че „цяла цивилизация ще умре тази вечер“, ако Иран не отвори стратегическия воден път и не сключи сделка преди крайния срок от 20:00 часа източно време. Една пета от световния петрол традиционно преминава през пролива, а контролът на Иран по време на войната доведе до рязко покачване на цените на енергията.

Позицията на Москва и Пекин

Русия и Китай категорично защитиха позицията си, като и двете страни директно цитираха най-скорошната и опасна заплаха на Тръмп, като потвърждение, че предложението би дало на САЩ и Израел „картбланш за продължаваща агресия“, както се изрази руският представител в ООН Василий Небензя. Той и посланикът на Китай в ООН Фу Цун заявиха, че най-новият текст не успява да обхване коренните причини и пълната картина на конфликта, като показва, че Америка и нейният най-близък съюзник са започнали тази ескалираща война.

Министърът на външните работи на Бахрейн, който е автор на проекта, разкритикува най-влиятелния орган на ООН за това, че не е предприел действия и е позволил на международната общност да бъде „държана като заложник на икономическо изнудване“ от Иран. „Неприемането на тази резолюция изпраща грешен сигнал към света, към хората по света“, каза Абдулатиф бин Рашид Ал Заяни след гласуването – „сигналът, че заплахата за международните водни пътища може да мине без никакви решителни действия от страна на международната организация, отговорна за поддържането на международния мир и сигурност“.

Но посланикът на Иран в ООН благодари на съюзниците си в 15-членния съвет за отказа им да приемат резолюцията. „Текстът неоправдано и подвеждащо представя законните мерки на Иран в Ормузкия проток, предприети при упражняване на присъщото му право на самозащита в съответствие с Устава на ООН, като заплаха за международния мир и сигурност“, заяви Амир-Саид Иравани в изявлението си.

Съединените щати, които подкрепиха проекта от първоначалната му форма, атакуваха страните, които възразиха срещу резолюцията. „Никой не бива да толерира факта, че държат световната икономика под дулото на оръжие“, каза за Иран посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц. „Но днес Русия и Китай го толерираха“, добави той. „Те застанаха на страната на режим, който се стреми да сплаши Персийския залив и да го подчини, дори когато тероризира собствения си народ по време на национално затъмнение на интернет, защото се осмелява да иска достойнство или свобода“, каза още Уолц.

Какво предвиждаше резолюцията?

протокът е отворен за транзитно преминаване на всички международни плавателни съдове и че нито една държава няма право да го затваря или контролира;

да се координират отбранителни действия, включително ескортиране на търговски кораби през протока, за да се гарантира тяхната сигурност;

Иран незабавно да преустанови всички атаки срещу търговски кораби и опити за възпрепятстване на търговското корабоплаване през протока;

да се създаде система за мониторинг дали всичко с използването на протока е наред, при която Генералният секретар на ООН представя ежемесечни доклади за ситуацията.

